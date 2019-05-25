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Bir dava adamı Necip Fazıl'dan 10 görüş 10 şiir

Bir mücadele adamı Necip Fazıl Kısakürek, Yunus Emre'den, Fuzuli'den, Yahya Kemal Beyatlı'dan miras aldığı edebiyata, boyut atlattı. Edebiyat çilekeşi Necip Fazıl Kısakürek, fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamızda derin izler bıraktı. Onun için İslâmi değerler, kutlu davasıydı. "Ya bin yıl, ya bin asır sonra o gün gelecek/ Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek/ O kadar yanacak ki, bir yüksüklük toprağım/ Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım!" diyen usta şairin poetikasından 10 görüşünü ve 10 şiirini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 25.05.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 05:46
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Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış;

Marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış...

Bir edebiyat çilekeşi Necip Fazıl Kısakürek'in kendi dilinden anlattığı hayat hikayesini izlemek için tıklayın...

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Şair ne yaptığının yanı sıra, niçin ve nasıl yaptığının ilmine muhtaç ve üstün marifetinin sırrına müştak, bir tılsım ustasıdır.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile yapılan son röportajı izlemek için tıklayın...

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Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet!

Güneşten başını göklere yükselt!

Avlanır, kim sana atarsa kement,

Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebet.

Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet!

Güneşten başını göklere yükselt!

Yürü altın nesli, o tunç Oğuz'un!

Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun.

Nur yolu izinden git, kılavuzun!

Fethine çık, doğru, güzel, sonsuzun!

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Şiir mutlaka hakikati aramakta, fevkalade sarp ve dolambaçlı fakat kestirme ve imtiyazlı bir keçi yoludur. Oradan kalabalıklar değil, gözcüler, işaret memurları ve kılavuzlar geçer. Şiir söyleyen, onu gerçek söyleyen kılavuzdur.

Fikir adamı ve büyük üstad Necip Fazıl'ın vefatının 36'ncı yılında bilinmeyen 15 yönünü okumak için tıklayın...

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Çocukken haftalar bana asırdı;

Derken saat oldu, derken saniye.

İlk düşünce, beni yokluk ısırdı:

Sonum yokluk olsa bu varlık niye?

Yokluk, sen de yoksun, bir var bir yoksun!

İnsanoğlu kendi varından yoksun...

Gelsin beni yokluk akrebi soksun!

Bir zehir ki, hayat özü faniye...

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