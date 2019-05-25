Bir dava adamı Necip Fazıl'dan 10 görüş 10 şiir

Bir mücadele adamı Necip Fazıl Kısakürek, Yunus Emre'den, Fuzuli'den, Yahya Kemal Beyatlı'dan miras aldığı edebiyata, boyut atlattı. Edebiyat çilekeşi Necip Fazıl Kısakürek, fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamızda derin izler bıraktı. Onun için İslâmi değerler, kutlu davasıydı. "Ya bin yıl, ya bin asır sonra o gün gelecek/ Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek/ O kadar yanacak ki, bir yüksüklük toprağım/ Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım!" diyen usta şairin poetikasından 10 görüşünü ve 10 şiirini sizler için derledik.