Asrın Sorusu: Garplılaşmanın neresindeyiz?

🔸 Mümtaz Turhan, 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde henüz on beş yaşındaydı. Kurtuluş Savaşı'na yaşının küçüklüğü nedeniyle katılamasa da bu zorlu sürece tanık oldu. Bundan dolayı da işgal sürecinin ve milletin topkeyun var olma mücadesinin farkındaydı.

🔸 O dönem aşağılık duygusu hakim olmuş, kurtuluş Batı'da aranmıştır. Mümtaz Turhan, gerek ilmi bilgisinden gerek de uzun süre Batı'da çalışma ve gözlemleri neticesinde bu düşüncenin hayal ürünü olduğunu, gelişmenin doğru politikalarla kendi kültürümüzde yattığını belirtmiştir. "Garplılaşmanın Neresindeyiz" eseri de bu düşüncenin ürünüdür.

Şerif Mardin'in sosyal bilimlere katkıları