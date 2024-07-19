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Aristoteles'in ufuk açan cümleleri

İslam dünyasındaki tercüme hareketleri sırasında Arapça'ya kazandırılan eserler arasında en çok tesirli olanlar Aristo'nun kitaplarıydı. Düşünce tarihinin en önemli filozoflarından olan Aristo; mantık, fizik, biyoloji, zooloji, astronomi, metafizik, etik, estetik, ruh, psikoloji, dilbilim, ekonomi, siyaset ve retorik gibi pek çok disiplinde çoğu o disiplinin kurucusu olan eserler vermiş bir müellifti. Eserleri sayesinde modern düşünceye kadar en etkili isimlerden birisi olmuştu. İşte, Aristoteles'in ufuk açan cümleleri...

Giriş Tarihi: 19.07.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 14:57
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Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Aristoteles

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İlim tümeli, tarih tikeli, sanat olanaklı olanı bildirir.

Aristoteles

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Tüm insanlar, doğaları gereği bilmeyi arzular.

Aristoteles

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Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

Aristoteles

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Sanatın amacı, varlıkların dış görünümlerini değil, onların içsel önemlerini temsil etmektedir.

Aristoteles

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