Aristoteles'in ufuk açan cümleleri

İslam dünyasındaki tercüme hareketleri sırasında Arapça'ya kazandırılan eserler arasında en çok tesirli olanlar Aristo'nun kitaplarıydı. Düşünce tarihinin en önemli filozoflarından olan Aristo; mantık, fizik, biyoloji, zooloji, astronomi, metafizik, etik, estetik, ruh, psikoloji, dilbilim, ekonomi, siyaset ve retorik gibi pek çok disiplinde çoğu o disiplinin kurucusu olan eserler vermiş bir müellifti. Eserleri sayesinde modern düşünceye kadar en etkili isimlerden birisi olmuştu. İşte, Aristoteles'in ufuk açan cümleleri...