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Anadolu'nun yankılanan sesi: Han Duvarları

Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Han Duvarları" şiiri, Türk edebiyatının en etkileyici eserlerinden biridir. Şair, Anadolu'yu gezdiği sırada yaşadığı deneyim ve gözlemleri bu şiirde ustalıkla işler. "Han Duvarları," yalnızca bir yolculuk hikayesi değil, aynı zamanda Anadolu'nun zengin kültürünün, doğasının ve insanının bir yansımasıdır. Faruk Nafiz, sade ve akıcı diliyle okuyucuyu adeta o hüzünlü ve düşünceli yolculuğa davet eder. Bu şiir, yaşanmışlıklarla dolu Anadolu'nun sesinin yankısıdır adeta. İşte sizler için Han Duvarları şiirinden en etkileyici alıntılar...

Giriş Tarihi: 30.06.2024 09:24
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Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış...

📕📘 Han Duvarları l Faruk Nafiz Çamlıbel

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Her yılım bitmemiş bir şiire benzer.
Her günüm yarıda kalmış bir cümle…

📕📘 Han Duvarları l Faruk Nafiz Çamlıbel

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Dostlarım bana yar gibi görünseler de
Yüzdeki hatlara inanmıyorum.

📕📘 Han Duvarları l Faruk Nafiz Çamlıbel

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Ya gezen bir ölü, yahut gömülen bir diriyim.

📕📘 Han Duvarları l Faruk Nafiz Çamlıbel

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Kalbimde ne can kaldı, ne canan, ne hicran...
Bitmek dilerim böyle nebati bir ömürle.

📕📘 Han Duvarları l Faruk Nafiz Çamlıbel

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