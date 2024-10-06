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Ahmet Mithat Efendi'nin kaleminden "Kıssadan Hisse"

Tanzimat dönemi yazarlarının en bilinenlerinden olan Ahmet Mithat Efendi, romancı kimliği ile nam salmıştır. "Yazı Makinesi" olarak da anılan Ahmet Mithat, Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarı kabul edilir. Kaleme aldığı eseriyle okurunun zihninde derin izler bırakmış ve edebiyata büyük manada tesir etmiştir. İşte, Ahmet Mithat Efendi'nin "Kıssadan Hisse" eserindeki vurucu cümleleri...

Giriş Tarihi: 06.10.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 09:21
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Diğerinin elindeki mutluluğa göz dikip açgözlülük edenin kendi elindeki mutluluğu da kaybettiği çok görülmüştür.

Ahmet Mithat Efendi

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Sana yaranmak için sadakat gösterenlere çarçabuk emniyet etme. İnsanı lisanıyla tecrübe etmeyip fiiliyatıyla dene.

Ahmet Mithat Efendi

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Kim kazanır, kim yer" derler. Âkildir ol âdem ki kendi kazanır kendisi yer.

Ahmet Mithat Efendi

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İnsanın kendisinde necabet(asalet) olmadıktan sonra sırmanî elbise dahi giyse fayda vermez.

Ahmet Mithat Efendi

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Onlar yalnız kıyafetteki süs ve ziynete itibar etmişler kabiliyet ise dışarıda olan ziynette değil içeride, yani kafa ve yürekte olur.

Ahmet Mithat Efendi

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