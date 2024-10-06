Ahmet Mithat Efendi'nin kaleminden "Kıssadan Hisse"
Ahmet Mithat Efendi'nin kaleminden "Kıssadan Hisse"
Tanzimat dönemi yazarlarının en bilinenlerinden olan Ahmet Mithat Efendi, romancı kimliği ile nam salmıştır. "Yazı Makinesi" olarak da anılan Ahmet Mithat, Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarı kabul edilir. Kaleme aldığı eseriyle okurunun zihninde derin izler bırakmış ve edebiyata büyük manada tesir etmiştir. İşte, Ahmet Mithat Efendi'nin "Kıssadan Hisse" eserindeki vurucu cümleleri...
Giriş Tarihi: 06.10.2024
08:49
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
09:21