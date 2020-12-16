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Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Hep Aynı Boşluk kitabından 20 alıntı

Ahmet Hamdi Tanpınar, roman, şiir, öykü, deneme gibi edebiyatın hemen hemen bütün türleriyle eserler veren modern Türk edebiyatının kurucu isimlerindendir. Edebiyatımızda genel itibariyle romancı kimliğiyle karşımıza çıkan Tanpınar, deneme yazılarında da üslubundaki estetiğinden ödün vermez. Düşünce yazılarında savunduğu bir fikri okurken, şairin elinden çıkmış bir dizeyle karşılaşmış gibi oluruz. İşte Hep Aynı Boşluk, Tanpınar'ın gazete ve dergilerde kalan deneme yazılarının derlenmesinden oluşan bir kitabıdır. Eserde yazarın edebiyat, sanat, düşünce ve siyasete dair denemeleri, makaleleri, anket ve röportajları Tanpınar eşsiz üslubuyla okuyucuya sunulur. İşte Tanpınar'ın içimizde kalan bütün boşluklara ayna olacak Hep Aynı Boşluk kitabından 20 alıntı…

Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 10:32
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"Başka mevsimlerde belki biz şair oluruz, fakat sonbahar, kendisi şairdir."

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"İnsan yalnız bilmekle de mesut olan mahluktur. Zihin denen acayip, açgözlü bir cihazın elindeyiz."

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"Her güzel şey gibi eski şiirimiz de evvela güzel olduğu için insanidir. Çünkü güzellik insana ait şeylerin başında gelir."

Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatı…

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"Kendi içinde daima hazır bulunan bir sihri etrafına sirayet ettirir. Zannederim ki sanattan beklenen de budur."

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"Kendi içime bir türlü inemediğim için dış alemde dolaşıyorum."

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