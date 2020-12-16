Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Hep Aynı Boşluk kitabından 20 alıntı

Ahmet Hamdi Tanpınar, roman, şiir, öykü, deneme gibi edebiyatın hemen hemen bütün türleriyle eserler veren modern Türk edebiyatının kurucu isimlerindendir. Edebiyatımızda genel itibariyle romancı kimliğiyle karşımıza çıkan Tanpınar, deneme yazılarında da üslubundaki estetiğinden ödün vermez. Düşünce yazılarında savunduğu bir fikri okurken, şairin elinden çıkmış bir dizeyle karşılaşmış gibi oluruz. İşte Hep Aynı Boşluk, Tanpınar'ın gazete ve dergilerde kalan deneme yazılarının derlenmesinden oluşan bir kitabıdır. Eserde yazarın edebiyat, sanat, düşünce ve siyasete dair denemeleri, makaleleri, anket ve röportajları Tanpınar eşsiz üslubuyla okuyucuya sunulur. İşte Tanpınar'ın içimizde kalan bütün boşluklara ayna olacak Hep Aynı Boşluk kitabından 20 alıntı…