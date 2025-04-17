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Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir izleri

Yayınlanma Tarihi: 17.04.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 09:44

Ahmet Hamdi Tanpınar meşhur eseri Beş Şehir'de milletimizin kaybettiği hasletleri şehirler üzerinden anlama ve idrak etme amacı güder. Şair, romancı ve akademisyen kimlikleriyle şehirlerin kılcal damarlarında gezinen Tanpınar, aynayı geleneğimize tutuyor. Selçuklu ve Osmanlı'dan beslenerek medeniyet kuran beş şehir: istanbul, Bursa, Erzurum, Konya ve Ankara'yı merkeze alan Ahmet Hamdi, eserde okuyucusunu büyük bir medeniyet macerasına çıkarır. İşte, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir izleri...

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En iyisi, bırakalım hâtıralar içimizde konuşacakları saati kendiliklerinden seçsinler. Ancak bu cins uyanış anlarında geçmiş zamanın sesi bir keşif, bir ders, hülâsa günümüze eklenen bir şey olur. Bizim yapacağımız yeni, müstahsil ve canlı bugünün rüzgârına kendimizi teslim etmektir. O bizi güzelle iyinin, şuurla hulyanın el ele vereceği çalışkan ve mesut bir dünyaya götürecektir.

Ahmet Hamdi Tanpınar

MEKÂNIN HAFIZASI: ŞEHRENGİZLER

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En büyük meselemiz budur; mazi ile nerede ve nasıl bağlanacağız, hepimiz bir şuur ve benlik buhranının çocuklarıyız, hepimiz Hamlet'ten daha keskin bir "olmak veya olmamak" davâsı içinde yaşıyoruz. Onu benimsedikçe hayatımıza ve eserimize daha yakından sahip olacağız. Belki de sadece aramak ve bütün kapıları çalmak kâfidir.

Ahmet Hamdi Tanpınar

AHMET HAMDİ TANPINAR KİMDİR?

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Ben seraptan seraba koşuyorum. Her başına koştuğum pınarda muammalı çehreler bana uzanıyor; bilmediğim, seslerini tanımadığım dudaklar benimle bitmez tükenmez işaretlerle konuşuyorlar, fakat hiçbirinin dediğini anlamıyorum; ruhum dudaklarından ayrılır ayrılmaz hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum.

Ahmet Hamdi Tanpınar

İLGİNÇ BİLGİLERLE AHMET HAMDİ TANPINAR

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Güzelin en büyük hususiyeti her an yeni gibi görünmesinde, her an bizi kendisine ve kendisinde uyanmaya zorlamasındadır.

Ahmet Hamdi Tanpınar

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN EN SEVİLEN 10 ŞİİRİ

5/20

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Evet, günler gelip geçtiler. Fakat zamana sevgi ve inançlarının izini geçirenler hâlâ aramızdalar; adları ve hayatları bize manevî ufuk oluyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN EN SEVİLEN 10 ESERİ

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