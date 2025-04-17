Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir izleri

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En büyük meselemiz budur; mazi ile nerede ve nasıl bağlanacağız, hepimiz bir şuur ve benlik buhranının çocuklarıyız, hepimiz Hamlet'ten daha keskin bir "olmak veya olmamak" davâsı içinde yaşıyoruz. Onu benimsedikçe hayatımıza ve eserimize daha yakından sahip olacağız. Belki de sadece aramak ve bütün kapıları çalmak kâfidir.

Ahmet Hamdi Tanpınar

AHMET HAMDİ TANPINAR KİMDİR?