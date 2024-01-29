Ahmet Hamdi Tanpınar'ın başyapıtı Huzur romanından alıntılar

"Huzur" romanı, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın düşünce ve hayal dünyasını kapsayan bu eser, zamanın ruhunu etkileyici bir şekilde yansıtarak, coğrafyanın insanlarına dair derin tespitlere ulaşır. İşte sizler için Ahmet Hamdi Tanpınar'ın başyapıtı olan Huzur romanından insana ve düşünceye dair alıntılar.