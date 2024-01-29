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Ahmet Hamdi Tanpınar'ın başyapıtı Huzur romanından alıntılar

"Huzur" romanı, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın düşünce ve hayal dünyasını kapsayan bu eser, zamanın ruhunu etkileyici bir şekilde yansıtarak, coğrafyanın insanlarına dair derin tespitlere ulaşır. İşte sizler için Ahmet Hamdi Tanpınar'ın başyapıtı olan Huzur romanından insana ve düşünceye dair alıntılar.

Giriş Tarihi: 29.01.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 13:56
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Kendi kendime biz gurbetin insanlarıyız diyorum. Mesafelerin terbiye ettiği insanlar...

📘 Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

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Şartlar değişince insanlar da değişir.

📘 Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

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Fakat bizim memlekette aranan kaybolur. Şark oturup beklemenin yeridir. Biraz sabırla her şey ayağınıza gelir.

📘 Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

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İnsanoğlu tam sevinemez, bu onun için imkânsızdır. Düşünce vardır, küçük hesaplar vardır ve korku vardır. Bilhassa korku vardır. İnsanoğlu korkan mahlûktur.

📘 Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

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Hiçbir yara kurcalamakla iyileşmez.

📘 Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

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