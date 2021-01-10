Ahmet Fakih'in tasavvuf manzumesi Çarhname'den öğütler

"İşid imdi bu ahvāli i kardaş

Çün ümmetdür biri birine ihvān"



Ey kardeş, şimdi bu ahvali işit, ki ümmet birbirinin kardeşidir.

Çarhname eseri

📌 Eserin Asıl adı "Çarhnâme-i Ahmed Fakîh Der Bîvefâî-i Rûzigâr" dır. Çarhname ismiyle anılır.

📌Çarhname, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde kayıtlı Câmiu'n-nezâir adlı nazîre şiirler mecmuasında yer alan, seksen üç beyitlik eserdir.

📌Halk için yazılmış bir eser olduğu için sade ve basit bir dil kullanılmıştır. Bu sebeple büyük bir sanatsal değeri yoktur.

📌Çarhnâme dünyanın fâniliğinden, dünya zevklerine kapılmanın yanlışlığından, kabir azabından ve mahşerden bahsederek ölümü hatırlatır. Çarhanme, bu dünyada ahiret için hazırlanmanın gerekliliğini öğütleyen, bunun da kanaat ve alçak gönüllülük içerisinde yaşayıp ibadet etmek ve ahlaki güzelliklere sahip olmakla sağlanabileceğini açıklayan dinî-sûfiyâne bir eserdir.