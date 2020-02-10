Abdülhak Hamit Tarhan’ın edebiyat mahfiline dönüşen evi
Abdülhak Hamit Tarhan’ın edebiyat mahfiline dönüşen evi
Şair-i azam olarak anılan Abdülhak Hamit Tarhan, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ve Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk yıllarında eserler vermiş, modern edebiyatın doğuşunda etkin bir isimdir. Abdülhak Hamit yalnızca verdiği eserlerle değil aynı zamanda bir sanat mahfili haline getirdiği eviyle de döneminde oldukça ses getirdi. Şairin edebiyat mahfili olan Maçka'daki evin tarihi nedir? Dönemindeki hangi ünlü edebiyatçılara ev sahipliği yaptı? Abdülhak Hamit'in evinde misafir ettiği en sevdiği genç edebiyatçı kimdi? İşte tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası sizlerle…
Giriş Tarihi: 10.02.2020
15:49
Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
12:19
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Mahfil nedir?
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Mahfil oluşabilmesi için ne gerekir?
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Maçka Palas Apartmanı
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Abdülhak Hamit Tarhan’ın Maçka Palas’taki evi
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Toplantılar ne zaman yapılırdı ve hangi ünlü isimler katılırdı?