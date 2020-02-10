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Abdülhak Hamit Tarhan’ın edebiyat mahfiline dönüşen evi

Şair-i azam olarak anılan Abdülhak Hamit Tarhan, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ve Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk yıllarında eserler vermiş, modern edebiyatın doğuşunda etkin bir isimdir. Abdülhak Hamit yalnızca verdiği eserlerle değil aynı zamanda bir sanat mahfili haline getirdiği eviyle de döneminde oldukça ses getirdi. Şairin edebiyat mahfili olan Maçka'daki evin tarihi nedir? Dönemindeki hangi ünlü edebiyatçılara ev sahipliği yaptı? Abdülhak Hamit'in evinde misafir ettiği en sevdiği genç edebiyatçı kimdi? İşte tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası sizlerle…

Giriş Tarihi: 10.02.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 12:19
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Mahfil nedir?
Mahfil nedir?

"Konuşulup görüşmek bir araya gelinen yer, toplantı yeri" anlamına gelen mahfil, bu anlamı içerse de mahfilin tarih içerisindeki ifade ettiği anlamı tam anlamıyla karşılamaz. Mahfil kelimesi genel anlamıyla "edebiyatçıların buluştuğu yer" ile ilişkilendirilir.

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Mahfil oluşabilmesi için ne gerekir?
Mahfil oluşabilmesi için ne gerekir?

Mahfillerin oluşabilmesi için mutlaka birden fazla edebiyatçı veya sanatçıya ihtiyaç vardı. Edebiyatçı veya fikir adamları gündelik hayatın karmaşasından, rutininden uzaklaşarak belli bir konu eksenindeki görüşlerini beyan etmek amacıyla bu mekanlarda topladı. Teknolojiden uzak geçmiş zamanlar için bu yöntem oldukça işlevseldi.

Edebiyat mahfilleri ekseriyetle dönemindeki önemli şahsiyetlerin önderliğinde gerçekleştirildi. Bu şahsiyetler edebiyat mahfillerinin sistemini oluştururdu.

Cumhuriyet döneminden sonra "üstatlık" kavramının da anlamı değişti. "yönetici, toplayıcı" gibi sıfatlara sahip olan insanlar üstatların yerini aldı.

Aynı zamanda sürekliliğin ve mahfil oluşumunun sağlanması adına belli zaman dilimlerinde toplanma esastı.

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Maçka Palas Apartmanı
Maçka Palas Apartmanı

Birçok ünlünün yaşadığı bir mekan olan Maçka Palas'ta eskiden Münire Sultan'ın sarayı bulunuyordu. Saray Vincenzo Caivano'ya satıldıktan sonra İtalyan asıllı mimar Guilio Mongeri'ye 1922'de Maçka Palas yaptırılır.

Maçka Palas'ta farklı zamanlarda ikamet eden ünlü isimler

Altmış dört geniş daireli apartmanda farklı zaman dilimlerinde Keçecizade İzzet Paşa, Celal Bayar, Kerime Nadir ve Turgay Şeren ikamet etti.

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Abdülhak Hamit Tarhan’ın Maçka Palas’taki evi
Abdülhak Hamit Tarhan’ın Maçka Palas’taki evi

Birçok ünlünün ikamet ettiği bu apartmanda, İstanbul Belediyesi Albülhak Hamit Tarhan'a da oturması için zemin kattaki 4 numaralı daireyi tahsis etti.

Hamit'in eşi Lüsyen Hanım'ın misafirperverliğiyle edebiyat mahfiline dönüşen ev

Abdülhak Hamit'in evi çok sevdiği eşi Lüsyen Hanımın misafirperverliği sayesinde pek çok ünlü simanın uğrak mekanıydı. Hamit'in evi Lüsyen Hanımla evliliğinden sonra Fransız soylularının edebi salonlarına benzemeye başladı.

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Toplantılar ne zaman yapılırdı ve hangi ünlü isimler katılırdı?
Toplantılar ne zaman yapılırdı ve hangi ünlü isimler katılırdı?

Hamit'in evinde edebiyat ve kültür- sanat sohbetleri genellikle Çarşamba günleri yapılırdı ve bu toplantılara Halit Ziya, Süleyman Nazif, İbnülemin Mahmut Kemal, İsmail Hami ve eşi Nazan Hanım, Samipaşazade Sezai, İsmail Habib, Fazıl Ahmet, Necip Fazıl, Abdülhak Şinasi, Mithat Cemal, Şükufe Nihal ve eşi, Haydar Rıfat Bey ve Yahya Kemal gibi isimler katılırdı.

Herkesin belli bir yerinin olduğu toplantıda Halit Ziya ve Cenap Şahabettin'in yeri üstadın yanındaki koltuklardı. Mahfile yeni katılanlar salonun kapıya yakın koltuklarında otururdu.

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