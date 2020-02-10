Abdülhak Hamit Tarhan’ın edebiyat mahfiline dönüşen evi

Mahfillerin oluşabilmesi için mutlaka birden fazla edebiyatçı veya sanatçıya ihtiyaç vardı. Edebiyatçı veya fikir adamları gündelik hayatın karmaşasından, rutininden uzaklaşarak belli bir konu eksenindeki görüşlerini beyan etmek amacıyla bu mekanlarda topladı. Teknolojiden uzak geçmiş zamanlar için bu yöntem oldukça işlevseldi.

Edebiyat mahfilleri ekseriyetle dönemindeki önemli şahsiyetlerin önderliğinde gerçekleştirildi. Bu şahsiyetler edebiyat mahfillerinin sistemini oluştururdu.

Cumhuriyet döneminden sonra "üstatlık" kavramının da anlamı değişti. "yönetici, toplayıcı" gibi sıfatlara sahip olan insanlar üstatların yerini aldı.

Aynı zamanda sürekliliğin ve mahfil oluşumunun sağlanması adına belli zaman dilimlerinde toplanma esastı.