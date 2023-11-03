30 yaşına gelmeden muhakkak okumanız gereken Doğu klasikleri

Lisanü't Tayr / Ali Şir Nevai

🔹 Ali Şir Nevai'nin 1499 yılında yazdığı önemli eserlerinden biri de "Lisanü't-Tayr"dır. Bu eser, Ali Şir Nevai'nin, manevi aşkın coşkusu ve keyfinden ilham alarak, tasavvufun inceliklerini sade ve akıcı bir üslupla anlattığı bir eseridir ve yaklaşık 3500 beyitten oluşur.

🔹 "Lisanü't-Tayr," mürşid-i kamili temsil eden Hüdhüd kuşunun diğer kuşlara rehberlik ederek onları Allah'a ulaşmaya yönlendirmesini anlatır. Bu yolculuk, sembolik olarak Anka'ya (simurga) ulaşmayı simgeler.