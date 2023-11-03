30 yaşına gelmeden muhakkak okumanız gereken Doğu klasikleri
Doğu'nun klasikleri, binlerce yıl boyunca Doğu kültürlerinin zengin birikimini yansıtan önemli eserlerdir. Bu eserler, Doğu'daki İslam medeniyetlerinin ve diğer büyük medeniyetlerin düşünsel, sanatsal ve kültürel mirasını taşırlar. Doğu'nun klasikleri okumak, bu zengin mirasa daha derinlemesine bir bakış açısını sağlar. Doğu klasiklerinden okunması gereken önemli eserleri sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 03.11.2023
11:14
Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
14:19
Lisanü't Tayr / Ali Şir Nevai
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Ali Şir Nevai'nin 1499 yılında yazdığı önemli eserlerinden biri de " "dır. Bu eser, Lisanü't-Tayr Ali Şir Nevai'nin, manevi aşkın coşkusu ve keyfinden ilham alarak, tasavvufun inceliklerini sade ve akıcı bir üslupla anlattığı bir eseridir ve yaklaşık 3500 beyitten oluşur.
🔹 "Lisanü't-Tayr,"
mürşid-i kamili temsil eden Hüdhüd kuşunun diğer kuşlara rehberlik ederek onları Allah'a ulaşmaya yönlendirmesini anlatır. Bu yolculuk, sembolik olarak Anka'ya (simurga) ulaşmayı simgeler.
Amak-ı Hayal
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Filibeli Ahmed Hilmi'nin 1910'da yazdığı Osmanlıca eseri olan " edebiyatımızın önemli "A'mak-ı Hayal, tasavvufi ve felsefi metinlerinden biridir. Bu eser, felsefe tarihine kısa bir özet sunar ve yüz yıl önce yazılmasına rağmen hala evrensel bir dile sahiptir. İçeriği, insanları güzelliklere, kendilerini sorgulamaya ve içsel bir yolculuğa teşvik etmeyi amaçlar.
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Ruh ve kainatın sırrı ile yaratılışın gayesi, eserin tümünde incelenir, maddeci bakış açısının yetersizliğine dikkat çekilir. Amak-ı Hayal, kainattaki olayları doğru bir şekilde anlamak ve değerlendirmek için vahdet-i vücud fikrinin iyi anlaşılması gerekliliğini öğütleyen bir eserdir..
Kabusname
🔹 Kırk dört bölümden oluşan bu kitap,
ahlaki gelişimi teşvik eden tasavvufi bir eserdir. İçeriği, iyi bir devlet adamının niteliklerinden yemek yeme adabına, hamamda temizlenmeye, yıldızların yorumlanmasından kılıç kullanımına, tıp bilimine ve hatta mükemmel bir atın özelliklerine kadar birçok konuda öğütler içermektedir.
🔹 Bu eserin Türkçe çevirilerinden biri 15. yüzyılda
Mercimek Ahmet tarafından yapılmış, daha sonra 1940'lı yıllarda Orhan Şaik Gökyay tarafından yeniden hazırlanıp yayınlanmıştır.
Binbir Gece Masalları
🔹 Binbir gece masalları, kökeni, yazarı ve yazılma tarihi hakkında kesin bir sonuca varılamayan bir eserdir. Bu masalların bir kısmının
Arapça ve Farsça " Bin masal" adlı bir koleksiyondan geldiği düşünülmektedir. Masalların kahramanlarının adları ve diğer özellikleri, İran kültürünün etkisini göstermektedir. Koleksiyonunda toplam bulunur. 264 masal
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Binbir gece" adı, masalların bin bir geceye bölünmüş birbirini takip eden hikayelerden oluşmasından kaynaklanır. Ancak, bazı hikayeler birkaç sayfa uzunluğunda iken bazıları birkaç satırda sona erer. Bu nedenle, "bin masal" veya "binbir gece" ifadelerinin başlangıçta bir çokluğu ifade etmek için kullanıldığı, daha sonra ise bu ifadelerin hikayelerin sayısını belirtmek için kullanıldığı anlaşılır.
Bostan ve Gülistan
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İran edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Bostan ve Gülistan, 1258 yılında yazılmıştır. İranlı şair 'nin büyük eserlerinden biri olan bu kitaplar, aynı zamanda en popüler kitaplar arasında yer alır ve Sa'di Doğu'dan Batı'ya kadar geniş bir etki alanına sahiptir. Gülistan, r engarenk güllerden oluşan bir bahçeyi anımsatan, şiir ve öykülerden oluşan bir derlemedir.
🔹 Bostan ve Gülistan,
İslam bilgeliğinin Batı'ya açılan ilk kapılarından biri olarak kabul edilir. Avrupa dillerine ilk kez tercüme edilen kitaplar arasındadır. Batılı aydınlar, bu kitapları okuyarak İ slam dininin yüceliği, Peygamberimiz'in büyüklüğü ve Doğu'nun derin bilgeliğini keşfetme fırsatını buldular.