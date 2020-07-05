20 maddede Erdem Bayazıt hakkında bilinmesi gerekenler

Erdem Bayazıt, 2008 yılında Edebiyat Ortamı ile yaptığı röportajda okuduğu kitaplardan şöyle bahsetti:

"İlkokuldayken her gece mutlaka bir Hazret-i Ali kitabı okurdum. Maraş'ta Ulu Cami'nin kenarında satılırdı o kitaplar. İlkokulda bir arkadaşım vardı, Hacı Elmas. Onunla beraber alır, değiş tokuş ederdik, yani masrafı yarıya bölmüş olurduk. Tabi ağlayarak okurduk. Dinî altyapım bu kitaplardan gelir. Ortaokulda Feridun Fazıl Tülbentçi'nin kitaplarını okumaya başladım ve ben ne kadar kitabı elime geçtiyse okumuşumdur. Sonra Nihal Atsız ve Abdullah Ziya Kozanoğlu ile tanıştık. Bozkurtlar Diriliyor'u, Barbaros Hayrettin'i, Oruç Reis'i falan okuduk.

Tabi bu kitaplar çok heyecan verici kitaplardı. Benim tarih bilgim biraz da buralardan gelir. Şimdi düşünüyorum ve aslında çok da merak ediyorum, bu kitaplar nerede, hâlâ okunuyor mu, çocuklara veriliyor mu? Çünkü müthiş kitaplardı onlar. Mesela, M. Turhan Tan'ın Viyana Dönüşü adlı romanı müthiş bir kitaptır. Lise ikide ben klasikleri okumaya başladım. Ev ödevim, zannederim, Flaubert'ten Madame Bovary idi. Tabi ondan evvel, bende müthiş bir Rus romanı aşkı başlamıştı. Dostoyevski hayatımın içine girdi."