20 maddede Erdem Bayazıt hakkında bilinmesi gerekenler
Edebiyatımızın iz bırakan usta kalemlerden biri olan Erdem Bayazıt, "En kötü şartlarda dahi Müslüman ümitsiz olmaz" diyerek insanların kalbine umut tohumları ekti. Şiir anlayışını öncelikle "Büyük Doğu" ve Sezai Karakoç'la biçimlendirdi. Müslümanların emperyalizme başkaldırışını yansıtan şiirleriyle büyük ilgi gördü. Yazdığı eserler ile varoluşun hikmetini arayan şair, 13 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Bir neslin ağabeyi olan Erdem Bayazıt'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.
Giriş Tarihi: 05.07.2020
09:08
Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
09:59
Tam adı Adil Erdem Bayazıt olan, Kahramanmaraşlı ünlü şair, 18 Aralık 1939'da dünyaya geldi. Maliyede memur olan babası Ökkeş Tahsin Bey'in aile kökleri, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi dönüşünde Doğubayazıt'tan getirerek Maraş'ta iskân ettiği Bayazıtlılara dayanır.
İstiklal Ortaokulu'nda ve Kahramanmaraş Lisesi'nde eğitim alan şair, öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başladı ve 1959'da başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam ettirdi.
Adım Müslüman diyen şair Erdem Bayazıt'tan 1 kelime 1 cümle
… Müslüman yürekler bilirim daha Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet Eller bilirim haşin hoyrat mert Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır Her kırışığı sorulacak bir hesabı Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. …
Erdem Bayazıt, Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair
Bayazıt, vatani görevini 1963'te Burdur'da yaparken, askerliğinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydolarak buradan mezun oldu.
Daha sonra Kahramanmaraş'ta edebiyat öğretmeni olarak görev yapan şair, Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi'nde 1967-1972 arasında müdür olarak çalıştı. Bayazıt, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Genel Sekreterliği, Milli Eğitim Bakanlığı basın bürosu memurluğu ve Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Şube Müdür Yardımcılığı görevlerini de yürüttü.
Şairlikten milletvekilliğine uzanan hayatı
Sonrasında, Sanayi Bakanlığı İnsan Gücü Eğitim Daire Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek, Akabe Yayınları'nın ve Mavera dergisinin yönetimini üstlendi.
Akabe Yayınları'nın İstanbul'a taşınması kararı ile 1984'te yeniden memurluğa dönen şair, bir süre Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalıştı. Bayazıt, ayrıca 1987 yılında Kahramanmaraş milletvekili olarak girdiği TBMM'nin 18. Dönem çalışmaları süresince Milli Eğitim ve Çevre Komisyonlarında görev aldı.
Duygu dünyamıza derin izler bırakan Erdem Bayazıt'tan 30 alıntı
Küçük yaşlarda Hz. Ali kıssalarını okudu
Ama sen uzaklardaydın ey kalbim Uzaklardaydın, sevdiğim uzaklardaydı Ayın yıldızların çağlayarak Berrak şelaleler yaparak Coşku içinde aktığı Bir yerlerdeydi.
…
Erdem Bayazıt, dönemindeki diğer edebiyatçılar gibi önce Hz. Ali kıssalarını okudu. 'Şiire, okuduğumu anlar duruma geldiğim çağlarda başladım' diyen Bayazıt, söylediği gibi şiir yazmaya orta sonda başlamıştı. Onun şiir yazdığını ilk fark eden edebiyat öğretmeni oldu. Yazdığı ilk şiir bir gazetede yayınlanmıştı.
Kime göre, ne, nedir?
Erdem Bayazıt'ın okuduğu kitaplar
Erdem Bayazıt, 2008 yılında Edebiyat Ortamı ile yaptığı röportajda okuduğu kitaplardan şöyle bahsetti:
"İlkokuldayken her gece mutlaka bir Hazret-i Ali kitabı okurdum. Maraş'ta Ulu Cami'nin kenarında satılırdı o kitaplar. İlkokulda bir arkadaşım vardı, Hacı Elmas. Onunla beraber alır, değiş tokuş ederdik, yani masrafı yarıya bölmüş olurduk. Tabi ağlayarak okurduk. Dinî altyapım bu kitaplardan gelir. Ortaokulda Feridun Fazıl Tülbentçi'nin kitaplarını okumaya başladım ve ben ne kadar kitabı elime geçtiyse okumuşumdur. Sonra Nihal Atsız ve Abdullah Ziya Kozanoğlu ile tanıştık. Bozkurtlar Diriliyor'u, Barbaros Hayrettin'i, Oruç Reis'i falan okuduk.
Tabi bu kitaplar çok heyecan verici kitaplardı. Benim tarih bilgim biraz da buralardan gelir. Şimdi düşünüyorum ve aslında çok da merak ediyorum, bu kitaplar nerede, hâlâ okunuyor mu, çocuklara veriliyor mu? Çünkü müthiş kitaplardı onlar. Mesela, M. Turhan Tan'ın Viyana Dönüşü adlı romanı müthiş bir kitaptır. Lise ikide ben klasikleri okumaya başladım. Ev ödevim, zannederim, Flaubert'ten Madame Bovary idi. Tabi ondan evvel, bende müthiş bir Rus romanı aşkı başlamıştı. Dostoyevski hayatımın içine girdi."