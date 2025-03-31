10 Edebi Alıntı ile Duygusal Derinlikler
Yayınlanma Tarihi: Mart 31, 2025 12:04 Güncelleme Tarihi: Mart 31, 2025 12:26
Edebiyat, hayatın bir yansıması olmanın ötesinde, duygularımıza dokunan, hayatımıza anlam katan ve bizi sorgulamaya yönlendiren güçlü bir sanattır. Geçmişten günümüze, edebiyat insanlara yalnızca estetik bir haz sunmakla kalmamış, aynı zamanda kişisel problemleriyle başa çıkmalarına da yardımcı olmuştur. Bu bağlamda, sizler için derin duygular barındıran 10 etkileyici edebi alıntıyı bir araya getirdik.
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"Bütün arzusuna rağmen o gün ağlayamadı. Gözleri yandı, yandı, bir damla yaş çıkarmadı."
Sait Faik Abasıyanık