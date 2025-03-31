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10 Edebi Alıntı ile Duygusal Derinlikler

Yayınlanma Tarihi: Mart 31, 2025 12:04 Güncelleme Tarihi: Mart 31, 2025 12:26

Edebiyat, hayatın bir yansıması olmanın ötesinde, duygularımıza dokunan, hayatımıza anlam katan ve bizi sorgulamaya yönlendiren güçlü bir sanattır. Geçmişten günümüze, edebiyat insanlara yalnızca estetik bir haz sunmakla kalmamış, aynı zamanda kişisel problemleriyle başa çıkmalarına da yardımcı olmuştur. Bu bağlamda, sizler için derin duygular barındıran 10 etkileyici edebi alıntıyı bir araya getirdik.

1/10

"Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın."

Sezai Karakoç

2/10

"Neden her şeyin gönlümüzce olmasını istiyoruz da istemesini bilen bir gönlümüz olmasını istemiyoruz?"

İsmet Özel

3/10

"Hiçbir acı ve keder yol kazası değildir. Aksine bunlar yolun kendisidir."

Kemal Sayar

4/10

"Oysa düşünmek, her zaman acı veren ağır bir iştir."

Cengiz Aytmatov

5/10

"Bütün arzusuna rağmen o gün ağlayamadı. Gözleri yandı, yandı, bir damla yaş çıkarmadı."

Sait Faik Abasıyanık

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