Siyonizmin Afrika planı: Zambiya

◾ İsrail'in, 1973'teki Arap-İsrail Savaşı sırasında kapattığı Lusaka'daki büyükelçiliğini 52 yıl aradan sonra Ağustos 2025'te tekrardan açması iki ülke arasındaki ilişkiler açısından dönüm noktası niteliğinde.

◾ Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lusaka'daki büyükelçiliğin açılışında yaptığı konuşmada, Zambiya'nın, Afrika'nın güneyinde İsrail için stratejik bir ortak olduğunu vurgulaması, Tel Aviv yönetimi için bu ülkenin önemine işaret ediyor.

◾ 1973'teki savaşta Arap ülkeleriyle dayanışma tutumu sergileyerek İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesen Zambiya ise Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 2015'te tekrardan açmıştı. Cumhurbaşkanı Hichilema'nın 2023'te İsrail'e düzenlediği resmi ziyarette, iki ülke arasında tarım, sağlık, teknoloji, eğitim ve ticaret gibi alanları kapsayan genel çerçeve işbirliği anlaşması imzalanmıştı.