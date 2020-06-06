ABD’de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimleri

Bu olayın ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir yıldan daha uzun bir süre boyunca siyahiler, otobüslere binmediler, her yere yürüyerek gittiler. Protesto eylemleri bir yıl sonra meyvesini verdi ve ABD Federal Mahkemesi, otobüslerdeki bu uygulamayı yasakladı. Ancak Rosa Parks, Alabama'da beyazlar tarafından taciz edildiği için kuzeye taşınmak zorunda kaldı.

Aynı tarihlerde, siyahileri üniversitelere almama konusu gündeme gelmiş ve bunun sonucu büyük protestolar gerçekleşmişti. Giderek büyüyen hareket, 1964'te çıkarılan yasa ile başarıya ulaşmış; Rosa Park bu direnişin sembolü haline gelmişti.