Semavi Eyice: İstanbul'un Kayıp Sesinin İzinde Bir Ömür

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◾ Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, Türkiye'nin ilk Bizans tarihi uzmanı, tarihçi, akademisyen Prof. Dr. Semavi Eyice'nin vefatının ardından 8 yıl geçti. Kendini İstanbul'un ve Osmanlı coğrafyasının kentsel hafızasını kayıt altına almaya adayan Eyice, modern sanat tarihçiliğinin metodolojik altyapısını kuran en önemli isimlerden biri olarak tarihe geçti.

◾ Deniz subayı Mehmet Kamil Bey ile Hatice Hanım'ın oğlu olarak 1922'de Kadıköy'de dünyaya gelen Eyice, şehre ve henüz ilkokuldayken eski eserlere tutkusunu keşfetti. Ünlü tarihçi ilk ve orta öğrenimini Kadıköy'deki Saint Louis ve Saint Joseph Fransız okullarında tamamladı. Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken İstanbul'un fethiyle ilgili hazırladığı bir ödev sonucu, doğup büyüdüğü şehri aslında hiç tanımadığını fark eden Eyice, arkadaşlarıyla çıktığı İstanbul gezileriyle ömür boyu sürecek araştırmacılığının temelini attı.

◾ Semavi Eyice, 1943'te liseden mezun oldu. Babasının, hariciyeci olması yönündeki isteğine rağmen arkeoloji ve sanat tarihi üzerine çalışmayı tercih eden Eyice, Alman arkeolog ve İstanbul tarihi uzmanı Alfons Maria Schneider'in davetiyle 1944'te Göttingen'e giderek Bizans sanatı ve arkeolojisi üzerine yoğunlaştı. Prof. Dr. Eyice, 2. Dünya Savaşı'nın zorlu günlerinde Viyana ve Berlin üniversitelerinde Bizans tarihi eğitimi aldı, Kızıl Ordu'nun Berlin'e ilerlemesi üzerine öğrenimini yarım bırakıp Türkiye'ye döndü. Dönemin politik şartları nedeniyle Danimarka üzerinden Türkiye'ye gelmeye çalışırken bir süre cezaevinde kaldı.