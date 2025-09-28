Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler kimdir?

3 /5 Edebiyat Dünyasında Yavuz Bülent Bâkiler’in Etkisi













İlk nesir kitabı "Üsküp'ten Kosova'ya"ydı. Bir seyahat sonrası gördüklerini anlatması istenmiş, o da ağır bir sorumluluk duygusuyla yazmaya başlamıştı. Kitap yayımlandığında, "şaheser" diyenler oldu. Azerbaycan'ın büyük şairi Bahtiyar Vahapzade'nin şu cümlesi hâlâ hafızalardadır: "Bu kitabı okuduğu halde ağlamayan Türk'e ben Türk demem."

Bakiler'in hayatına yön veren isimler arasında Arif Nihat Asya, Necip Fazıl, Nihal Atsız gibi büyük edebiyatçılar vardı. Onlardan öğrendiği en önemli hakikat, dilin bir milletin şah damarı olduğuydu. "Kitapsız, kütüphanesiz evlerin mağara karanlığından farkı yoktur." derdi. Ona göre Türkiye'nin en büyük faciası, kelime dağarcığının daralmasıydı: "İngiltere Shakespeare'i 400 yıl sonra çocuklarına okutuyor. Bizse 40 yıl önceki edebiyatımızdan bile kopmuş durumdayız." Bu yüzden gençlere sürekli şu nasihati bırakıyordu: "Okumaktan başka çıkış yolumuz yok." Sözleri, bir nasihat olmaktan öte bir çağrıydı aslında. Yavuz Bülent Bâkiler, okumayı sadece bilgi edinmek için değil, millet olmanın ruhunu korumak için gerekli görüyordu. Çünkü kelimeler, bir milleti millet yapan en derin bağdı.