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Müslüm Gürses kimdir? Biyografisi ve kısaca hayatı

Gerçek adı Müslüm Akbaş olan sanatçı, sesiyle küçük yaşlarda dikkati çekti. Tarım işçisi bir ailenin ilk çocuğuydu. Katıldığı bir ses yarışması hayatını tümüyle değiştirdi. "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" adlı 45'liği dönemin rekorunu kırdı. Kendisini çaresiz hissedenlerin hislerine tercüman oldu. 44 yıllık kariyerinde 78 albüme imza attı. Yüz binler uğurladı onu, dualarla verildi toprağa... Müslüm Gürses'i ölüm yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyoruz.

Giriş Tarihi: 05.07.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 10:45
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Gerçek adı Müslüm Akbaş
Gerçek adı Müslüm Akbaş

Gerçek adı Müslüm Akbaş olan sanatçı, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde, tarım işçileri Mehmet ve Emine Akbaş çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi olan Gürses'in ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç etti. İlkokuldan sonra eğitime devam edemeyerek, bir süre ayakkabı tamircisi ve terzi olarak çalıştı.

Annesinin desteğiyle 1967'de henüz 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katılan sanatçı, birinci olarak dikkati çekti. Sanatçı, yarışmadan sonra "Gürses" soyadını kullandı.

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Sesiyle küçük yaşlarda dikkati çekti
Sesiyle küçük yaşlarda dikkati çekti

Sesiyle küçük yaşlarda dikkati çeken sanatçı, 1967'den itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosunda, cumartesi günleri canlı olarak türküler söyledi.

İstanbul'a 1969'da gelen Gürses, aynı yıl Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak doldurdu.

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300 bin basılan plak dönemin rekorunu kırdı
300 bin basılan plak dönemin rekorunu kırdı

Sanatçının "Sevda Yüklü Kervanlar" adlı şarkısını da içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı 1969'da Palandöken'den çıktı. 300 bin basılan plak dönemin rekorunu kırdı.

Askere gidince bir süre plaklarına ara veren usta sanatçı, döndüğünde İstanbul'a gelerek müzik yaşamına bıraktığı yerden devam etti.

Palandöken firması ile 13, Bestefon ile 4, Hülya Plak ile 15 ve Çın Çın Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu. Ardından 1999'a kadar 15 yıl boyunca Elenor Plak ile çalıştı.

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Yaşamının son yıllarında pop ve rock tarzında söyledi
Yaşamının son yıllarında pop ve rock tarzında söyledi

Usta sanatçı, yaşamının son yıllarında bazı pop ve rock tarzındaki şarkıları da repertuvarına katarak, Bülent Ortaçgil'in "Sensiz Olmaz", Nilüfer'in "Olmadı Yar", Teoman'ın "Paramparça", Tarkan'ın "İkimizin Yerine", Şebnem Ferah'ın "Sigara" ve Kenan Doğulu'nun "Tutamıyorum Zamanı" adlı çalışmalarını da seslendirmiş ve hayran kitlesini daha da arttırmıştı.

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Yeşilçam'a da adım attı
Yeşilçam'a da adım attı

Müslüm Gürses, arabesk furyasının yükseldiği dönemde Yeşilçam'a da adım attı. Çoğu şarkılı, türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen ''İsyankar'' filmiyle kamera karşısına geçti.

Genellikle suça sürüklenen, alkolizmin batağına saplanmış gençlerin, acı dolu hayat hikayelerinin işlendiği filmlerde rol sanatçı, kariyerinin son döneminde de komedi filmlerinde yardımcı oyuncu olarak göründü.

Gönül diline tercüman bir ses: "Müslüm Baba"

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