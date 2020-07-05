Müslüm Gürses kimdir? Biyografisi ve kısaca hayatı
Müslüm Gürses kimdir? Biyografisi ve kısaca hayatı
Gerçek adı Müslüm Akbaş olan sanatçı, sesiyle küçük yaşlarda dikkati çekti. Tarım işçisi bir ailenin ilk çocuğuydu. Katıldığı bir ses yarışması hayatını tümüyle değiştirdi. "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" adlı 45'liği dönemin rekorunu kırdı. Kendisini çaresiz hissedenlerin hislerine tercüman oldu. 44 yıllık kariyerinde 78 albüme imza attı. Yüz binler uğurladı onu, dualarla verildi toprağa... Müslüm Gürses'i ölüm yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyoruz.
Giriş Tarihi: 05.07.2020
09:08
Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
10:45
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Gerçek adı Müslüm Akbaş
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Sesiyle küçük yaşlarda dikkati çekti
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300 bin basılan plak dönemin rekorunu kırdı
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Yaşamının son yıllarında pop ve rock tarzında söyledi