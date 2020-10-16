Kabilesini İslam ile şereflendiren sahabi: Tufeyl bin Amr

Ayrıca Resûl-i Ekrem'in, Tufeyl'in davetini kolaylaştırması için, "Allahım, ona nur ver ve bir alâmet lutfet!" şeklinde dua ettiği, bunun üzerine alnında bir ışığın peyda olduğu, Tufeyl onu alnında değil kamçısının ucunda isteyince ışığın kamçıya geçtiği rivayet edilmiş, "Zinnûr" (ışık sahibi) lakabı da bu ışıkla ilgili görülmüştür.

Tufeyl'in yıllar süren gayretleriyle Devsliler arasında İslamiyet yayıldı.

Hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabe