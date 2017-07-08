İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy

20 Aralık 1873 yılında İstanbul'da, geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh Mahallesi'nde bir evde dünyaya geldi. İlköğrenimine Fatih'te Emir Buharî mahalle mektebinde başladı. Maarif Nezareti'ne bağlı iptidaîyi ve Fatih Merkez Rüştiyesi'ni bitirdi. Bunun yanı sıra Arapça ve İslami bilgiler alanında babası tarafından yetiştirildi. Rüştiye'de "hürriyetçi" öğretmenlerinden etkilendi. Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca bilgisiyle çevresindekilerin dikkatini çekti. Mekteb-i Mülkiye'nin idadi (lise) bölümünde okurken şiirle uğraştı.