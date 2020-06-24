İlk kağıt fabrikasını kuran İbni Fazıl kimdir?

Milattan önce 3200'lü yıllarda Mezopotamyalı Sümerler yazıyı ilk kez kullanan ve bazı resimler çizen ilk halktı. O dönemde topraktan yapılan tabletlere yazılıyordu. Tabletler özel bir çamurdan hazırlanır, buraya yazılar hızlıca yazılırdı. Sonrasında sağlamlığı artırılması için pişirilirdi.

Diğer milletler, koyunun kürek kemiği, çanak çömlek parçaları, hayvan derileri gibi yerleri de yazı alanı olarak kullandı. Fakat yazılan bu alanlar ve yazı yöntemleri zor olduğu için yaygınlaşamadı.