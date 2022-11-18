Bir dönemin sesi: Eşref Ziya Terzi

🔶 Bir konferansta Necmettin Erbakan'ı dinleme fırsatı bulan Ziya, bu konuşmadan sonra kendisine hayran olduğunu söyler. Bu hayranlığını şu kelimlerle dile getirir. "Bir makine mühendisinin dine bu kadar hakim olması, yaşama bakışı beni çok etkilemişti."

🔶 Eşref Ziya, lise yıllarında birçok sosyal ve kültürel faaliyette bulunur. Bu faaliyetlerinin birçoğunu Milli Gençlik Vakfı çatısı altında yürütür. Kendisi de bir söyleşisinde bu vakıfta yetiştiğini ifade eder.

'Dava'ya atılan imza: Erbakan