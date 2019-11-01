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Edward Said oryantalizme dair ne söyledi?

Edward Said, oryantalizme yaptığı eleştirilerle tanınan bir bilim insanı, teorisyen ve aktivist. Filistin asıllı Edward Said, İngilizce dışında başka bir dilin konuşulmasının yasak olduğu okullarda eğitim aldı. Bu eğitimler sırasında ona "Avrupalı olmayan öteki" olduğu da öğretildi. Yaşamı, onun oryantalizme karşı bakış açısını şekillendirdi ve zamanla "Batı'ya Batı'yı gösteren bir ayna" oldu. Hem oryantalizme yönelik eleştirileri hem de Filistin için gösterdiği mücadele nedeniyle Bernard Lewis'in de içinde olduğu bir kitle tarafından uzun yıllar hedef gösterildi. Peki, Edward Said kimdir?

Giriş Tarihi: 01.11.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 16:54
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EDWARD SAİD KİMDİR?
EDWARD SAİD KİMDİR?

🔸 Edward Said, 1 Kasım 1935'te Batı Kudüs'te Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası varlıklı bir iş adamı olan Kudüslü Wadie Said, annesi Nâsıralı Hilda Mûsâ'dır. Ailesi, Aralık 1947'de Filistin'den Mısır'a göç ederek Kahire'ye yerleşti.

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"Benim iddiam şu: Şarkiyatçılık, Batı'dan güçsüz olduğu için Şark'a kararlı bir biçimde dayatılmış olan bir siyasal öğretidir temelde; Batı, bu dayatmada, Şark'ın güçsüzlüğüyle birlikte farklılığını da görmezden gelir."

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İLKÖĞRETİMİNİ MISIR’DA TAMAMLADI
İLKÖĞRETİMİNİ MISIR’DA TAMAMLADI

🔸 Önce Kahire Amerikan Okulu'nda, ardından Kahire Victoria Koleji'nde okuyan Edward Said, 1951'de buradan ayrılıp orta öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts'teki Mount Hermon School'da tamamladı.

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"Entelektüelin bir görevi de insan düşüncesini ve insanlar arası iletişimi kıskacı altına alan klişeleri ve indirgeyici kategorileri kırmaktır."

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GENÇ YAŞTA PROFESÖR OLDU
GENÇ YAŞTA PROFESÖR OLDU

🔸 Edward Said, lisans eğitimini 1953-1957 yılları arasında Princeton Üniversitesi'nde gördü. 1960'ta Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans, 1964'te İngiliz edebiyatı alanında doktora çalışmasını tamamladı.

🔸 Columbia Üniversitesi'nde 1963'te araştırmacı, 1965'te asistan, 1968'de doçent ve 1970'te profesör oldu; 1989'da Beşerî Bilimler Old Dominion Foundation profesörlüğüne getirildi.

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