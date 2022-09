Edward Said oryantalizme dair ne söyledi?

Edward Said, oryantalizme yaptığı eleştirilerle tanınan bir bilim insanı, teorisyen ve aktivist. Filistin asıllı Edward Said, İngilizce dışında başka bir dilin konuşulmasının yasak olduğu okullarda eğitim aldı. Bu eğitimler sırasında ona "Avrupalı olmayan öteki" olduğu da öğretildi. Yaşamı, onun oryantalizme karşı bakış açısını şekillendirdi ve zamanla "Batı'ya Batı'yı gösteren bir ayna" oldu. Hem oryantalizme yönelik eleştirileri hem de Filistin için gösterdiği mücadele nedeniyle Bernard Lewis'in de içinde olduğu bir kitle tarafından uzun yıllar hedef gösterildi. Peki, Edward Said kimdir?