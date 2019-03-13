Charlie Chaplin’e dair az bilinen 20 ilginç gerçek
Charlie Chaplin’e dair az bilinen 20 ilginç gerçek
Melon şapkası, bastonu, dar ceketi, bol pantolonu, büyük ayakkabıları ve penguen yürüyüşüyle kısacası "Şarlo" karakteri ile hafızalarımıza kazınmış bir isim, Charlie Chaplin. Sessiz filmleriyle çok şey anlatmış, "Konuşursam beni sadece İngilizce bilenler anlayacak ama sessiz bir filmi herkes anlayabilir ve dünya Amerika'dan ibaret değil!" sözüyle tarihe geçmişti. Peki, onunla özdeşleşen "Şarlo" karakterinin nasıl doğduğunu biliyor musunuz? Ya da film setinde neden hastaneye kaldırıldığını veya Oscar töreninde 12 dakika boyunca neden alkışlandığını?
Giriş Tarihi: 13.03.2019
13:07
Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
16:43
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
20
Charlie Chaplin’in çocukluk yılları nasıl geçti?
2
20
Charlie Chaplin ne zaman profesyonelliğe adım attı?
3
20
Charlie Chaplin filmlerinde fark edemediğimiz detay nedir?
4
20
Charlie Chaplin’in kendi filmleri arasında ‘favori filmi’ hangisi?
5
20
Charlie Chaplin film setinde neden hastaneye kaldırıldı?