Charlie Chaplin’e dair az bilinen 20 ilginç gerçek

Melon şapkası, bastonu, dar ceketi, bol pantolonu, büyük ayakkabıları ve penguen yürüyüşüyle kısacası "Şarlo" karakteri ile hafızalarımıza kazınmış bir isim, Charlie Chaplin. Sessiz filmleriyle çok şey anlatmış, "Konuşursam beni sadece İngilizce bilenler anlayacak ama sessiz bir filmi herkes anlayabilir ve dünya Amerika'dan ibaret değil!" sözüyle tarihe geçmişti. Peki, onunla özdeşleşen "Şarlo" karakterinin nasıl doğduğunu biliyor musunuz? Ya da film setinde neden hastaneye kaldırıldığını veya Oscar töreninde 12 dakika boyunca neden alkışlandığını?