Arama

Menu

Charlie Chaplin’e dair az bilinen 20 ilginç gerçek

Melon şapkası, bastonu, dar ceketi, bol pantolonu, büyük ayakkabıları ve penguen yürüyüşüyle kısacası "Şarlo" karakteri ile hafızalarımıza kazınmış bir isim, Charlie Chaplin. Sessiz filmleriyle çok şey anlatmış, "Konuşursam beni sadece İngilizce bilenler anlayacak ama sessiz bir filmi herkes anlayabilir ve dünya Amerika'dan ibaret değil!" sözüyle tarihe geçmişti. Peki, onunla özdeşleşen "Şarlo" karakterinin nasıl doğduğunu biliyor musunuz? Ya da film setinde neden hastaneye kaldırıldığını veya Oscar töreninde 12 dakika boyunca neden alkışlandığını?

Giriş Tarihi: 13.03.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 16:43
  • 1
  • 20
Charlie Chaplin’in çocukluk yılları nasıl geçti?
Charlie Chaplin’in çocukluk yılları nasıl geçti?

Charlie Chaplin zor bir çocukluk geçirdi. Babası henüz o 12 yaşındayken aşırı alkol tüketiminden öldü. Annesi ise geçirdiği sinir krizlerinden dolayı akıl hastanesine düştü.

  • 2
  • 20
Charlie Chaplin ne zaman profesyonelliğe adım attı?
Charlie Chaplin ne zaman profesyonelliğe adım attı?

Henüz 8 yaşındayken içinde bulunduğu çocuk grubu "the eight lancashire land" (Sekiz Lancashireli Delikanlı) ile profesyonelliğe adım attı.

  • 3
  • 20
Charlie Chaplin filmlerinde fark edemediğimiz detay nedir?
Charlie Chaplin filmlerinde fark edemediğimiz detay nedir?

Siyah beyaz filmlerinde belli olmasa da Charlie Chaplin aslında mavi gözlüdür.

  • 4
  • 20
Charlie Chaplin’in kendi filmleri arasında ‘favori filmi’ hangisi?
Charlie Chaplin’in kendi filmleri arasında ‘favori filmi’ hangisi?

1931 yapımı Şehir Işıkları, Charlie Chaplin'in kendi filmleri arasında favorisi olan filmidir. Chaplin, yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği bu filmin aynı zamanda müziklerini de bestelemiştir.

  • 5
  • 20
Charlie Chaplin film setinde neden hastaneye kaldırıldı?
Charlie Chaplin film setinde neden hastaneye kaldırıldı?

1925 yılında yönetip rol aldığı Altına Hücum filminde yediği ayakkabı bağcığı, meyan kökünden yapılmıştı. Sahne 63 tekrar çekildikten sonra Chaplin insülin şokuna girdi ve hastaneye kaldırıldı.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN