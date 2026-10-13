89 Yıl Sonra Aynı Saygıyla: "Çırpınırdı Karadeniz" Şairi Ahmet Cevat

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◾ Azerbaycan Milli Marşı'nı yazan ve "Çırpınırdı Karadeniz" şiiriyle Türk dünyasında tanınan Azerbaycanlı şair, yazar ve fikir insanı Ahmet Cevat, eski Sovyet yönetimi tarafından Türkçülük suçlamasıyla idam edilmesinin 89. yılında anılıyor. Ahmet Cevat, yalnız kendi ülkesinde değil, başta Türkiye olmak üzere tüm Türk dünyasında saygı ve minnetle anılıyor.

◾ Vatan ve millet sevgisini coşkuyla dile getirdiği şiirlerinde milli duyguları ve Türk dünyasının birlik idealini ön plana çıkaran Cevat, Kafkaslar'dan Anadolu'ya, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyanın ortak kültürel hafızasında önemli yer edindi.