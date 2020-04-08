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10 soruda kübizmin öncüsü Pablo Picasso

Kübizmin öncüsü, ömrüne binlerce eser sığdırmış, modern resmin en büyük ve tanınan temsilcilerinden biri Pablo Picasso, bundan 47 yıl önce hayata gözlerini kapadı. Geçtiğimiz yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olan Picasso, tüm yaşamı boyunca, herkesin değersiz dediğinde bir ışık görmeyi, oradan bir sanat çıkarmayı kendine görev edindi. Bu sebeple arkasında paha biçilemez eserler bıraktı. Hakkında bilmediğimiz pek çok şey olan Picasso'nun yaşamı ve sanatı hakkındaki en çarpıcı 10 soru ve cevabı derledik.

Giriş Tarihi: 08.04.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 13:18
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Pablo Picasso kimdir?
Pablo Picasso kimdir?

Pablo Picasso, tam adı ile Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, İspanyol ressam ve heykeltıraştır. 20. yüzyıl sanatının en önemli sanatçılarından biri olan Picasso, Georges Braque ile birlikte kübizm akımının temelini atan isim oldu.

Picasso hakkında az bilinen ilginç gerçekler

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Picasso’nun ilk kurduğu kelime neydi?
Picasso’nun ilk kurduğu kelime neydi?

Picasso, Don José Ruiz y Blasco ve María Picasso y López çiftinin ilk çocukları olarak 25 Ekim 1881'de Malaga'da dünyaya geldi. İlk resim eğitimini, müze müdürü ve sanat öğretmeni olan babasından aldı.

Picasso, ilk kurduğu kelime "kalem" olan bir çocuktu, henüz 7 yaşında resme başladı. Yıllar sonra geleceği aşamanın sinyallerini küçüklüğünde vermişti. Bu durum, özellikle bir resim öğretmeni ve ressam olan babası Jose'nin çok ilgisini çekmişti. Oğlunu gözlemleyen babası, resme olan yeteneğini de oldukça erken fark etti. 7 yaşında başlayarak, oğlunu resim sanatı konusunda eğitmeye başladı.

İhtişamlı yaşamı ve muhteşem hikâyesi ile Pablo Picasso

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Öğrencilik yıllarında imza attığı başarı neydi?
Öğrencilik yıllarında imza attığı başarı neydi?

Picasso, disiplinden yoksun bir öğrenci olmasına rağmen oldukça başarılıydı. Barselona'da ileri seviye dersler alabilmek için sınava girdi, diğer öğrencilerin 1 aya yakın sürede geçebildikleri sınavı 1 haftada geçmeyi başardı.

Savaşa karşı ressam duruşu: Picasso

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Hangi ressam gençlik yıllarının idolü oldu?
Hangi ressam gençlik yıllarının idolü oldu?

Picasso, Madrid'te San Fernando Güzel Sanatlar Akademisi'ne başladı. Ancak okul hayatındaki disiplin onu itti ve bir süre sonra derslere katılmayı bıraktı. Madrid'i gezmek onun için daha ilgi çekiciydi. Burada bir başka ressam olan El Greco'yu keşfetti. El Greco'nun resimleri, onu içine çekmişti. Picasso'nun daha sonraki eserlerine de El Greco'nun esintileri yansımıştır.

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“Hayır siz yaptınız!” olarak bilinen cümle nereden geliyor?
“Hayır siz yaptınız!” olarak bilinen cümle nereden geliyor?

Tüm yaşamı boyunca, herkesin değersiz dediğinde bir ışık görmeyi, oradan bir sanat çıkarmayı da kendine görev edinen Picasso'nun herkesin az çok bildiği bir hikayede tarihe kazınan "Hayır siz yaptınız!" cümlesiydi.

Tüm yaşamı boyunca savaşa karşı olan ve yaşamının büyük bir parçasında da savaşa maruz kalan Picasso, Guernica adını verdiği eserini işaret ederek, "Bunu siz mi yaptınız?" diye soran Nazi subayına karşı söylemişti bu cümleyi. Üç sözcükten oluşan şu kısacık cümle, "Hayır, siz yaptınız!", savaşı da, Picasso'yu da tüm gerçekliğiyle anlatıyordu.

Picasso'nun tuvaline yansıyan bombardıman

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