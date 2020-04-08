10 soruda kübizmin öncüsü Pablo Picasso

Kübizmin öncüsü, ömrüne binlerce eser sığdırmış, modern resmin en büyük ve tanınan temsilcilerinden biri Pablo Picasso, bundan 47 yıl önce hayata gözlerini kapadı. Geçtiğimiz yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olan Picasso, tüm yaşamı boyunca, herkesin değersiz dediğinde bir ışık görmeyi, oradan bir sanat çıkarmayı kendine görev edindi. Bu sebeple arkasında paha biçilemez eserler bıraktı. Hakkında bilmediğimiz pek çok şey olan Picasso'nun yaşamı ve sanatı hakkındaki en çarpıcı 10 soru ve cevabı derledik.
Giriş Tarihi: 08.04.2020
09:29
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
13:18
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1
10
Pablo Picasso kimdir?
2
10
Picasso’nun ilk kurduğu kelime neydi?
3
10
Öğrencilik yıllarında imza attığı başarı neydi?
4
10
Hangi ressam gençlik yıllarının idolü oldu?
5
10
“Hayır siz yaptınız!” olarak bilinen cümle nereden geliyor?