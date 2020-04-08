10 soruda kübizmin öncüsü Pablo Picasso

Tüm yaşamı boyunca, herkesin değersiz dediğinde bir ışık görmeyi, oradan bir sanat çıkarmayı da kendine görev edinen Picasso'nun herkesin az çok bildiği bir hikayede tarihe kazınan "Hayır siz yaptınız!" cümlesiydi.

Tüm yaşamı boyunca savaşa karşı olan ve yaşamının büyük bir parçasında da savaşa maruz kalan Picasso, Guernica adını verdiği eserini işaret ederek, "Bunu siz mi yaptınız?" diye soran Nazi subayına karşı söylemişti bu cümleyi. Üç sözcükten oluşan şu kısacık cümle, "Hayır, siz yaptınız!", savaşı da, Picasso'yu da tüm gerçekliğiyle anlatıyordu.

Picasso'nun tuvaline yansıyan bombardıman