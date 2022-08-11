Osmanlı’nın fethettiği İtalyan şehri

Tarih 11 Ağustos 1480’i gösterdiğinde Osmanlı donanması, Akdeniz sularında ilerledi. Fatih Sultan Mehmet’in emriyle harekete geçen askerler, İtalya’nın Otranto şehrini kontrol altına aldı. Osmanlı’nın Akdeniz’deki ilerleyişi devam ederken yaşanan bir olay askerlerin geri çekilmesine neden oldu.

🔸 O dönemde şehir devletleriyle yönetilen İtalya, Osmanlı sınırlarını tehdit ediyordu. Fatih Sultan Mehmet de Akdeniz'de kalıcı bir barışın ancak o topraklarda olmaktan geçtiğini biliyordu. Napoli krallığının Osmanlı ile var olan antlaşmayı bozarak Rodos şövalyelerine yardım etmesi sefer için uygun ortam oluşturdu.

🔸 Bu sefer, İslam'ın Avrupa'da süratle yayılması, Roma'nın fethi, kızıl elma yani dünya devleti olma planının bir parçası olacaktı.

🔸 Fatih, bölgede ilk tutunma yeri olarak belirlediği Otranto'ya hareket etmesi için Gedik Ahmed Paşa'ya emir verdi. 28 Temmuz 1480'de yaklaşık 100 parça gemiden oluşan donanma, Otranto limanına girdi.

🔸 On dört gün süren kuşatmanın ardından 11 Ağustos 1480'de şehir zapt edildi ve 15 bin civarındaki asker karaya çıktı. Gedik Ahmet Paşa, şehri ele geçirdikten sonra bir fetih geleneği olarak Cuma namazını mahiyeti ile şehrin katedralinde kıldı.

🔸 Ertesi yıl, İtalya seferini devam ettirmek için hazırlıklara başladı. Taranto'ya kadar da ilerledi.

🔸 Osmanlı'nın bu ilerleyişi tüm Avrupa'yı büyük bir korkuya sevk etti. Öyle ki Roma'daki papa, Fransa'ya kaçmayı dahi düşündü. Bu sırada kilise kirli bir propagandaya başladı. Savaşta ölen kişi sayılarını abartarak Osmanlı tarihinde görülmeyen asılsız iddialar yaydılar. Hâlbuki Gedik Ahmed Paşa şehri ihya etmek için çalışmalara başlamış, 10 yıl boyunca Otranto'da yaşayan halktan vergi alınmayacağını ve hiç kimsenin dini ibadetlerine karışılmayacağını duyurmuştu.

Tarih 11 Ağustos 1480'i gösterdiğinde Osmanlı donanması, Akdeniz sularında ilerledi.



Fatih Sultan Mehmet'in emriyle harekete geçen askerler, İtalya'nın Otranto şehrini kontrol altına aldı.



Osmanlı'nın ilerleyişi sürerken yaşanan bir olay askerlerin geri çekilmesine neden oldu. pic.twitter.com/8BWs5T26uw — Fikriyat (@fikriyatcom) August 11, 2022

🔸 Osmanlı'nın Akdeniz'de ilerleyişi devam ederken devam ederken Fatih, vefat etti. Tahta geçen II. Bayezid döneminde yaşanan iç karışıklıkların da etkisiyle bölgedeki askerler geri çekildi. Böylelikle Akdeniz'de köprübaşı vazifesi görecek Otranto yaklaşık 13 aylık hâkimiyetin ardından elden çıktı.

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Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu-Kamera: Ahmed Helal

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