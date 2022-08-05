Aynı dönemde yaşayan iki usta kalem Necip Fazıl ve Peyami Safa, bir süre oldukça yakındı. Ancak arkadaşların arası, gazete sütunlarında yaşanan polemik yüzünden açıldı. Nedeniyse Peyami Safa’nın Necip Fazıl’ı intihalle suçlamasıydı.

📌Edebiyatımızın iki önemli yazarı Necip Fazıl ve Peyami Safa, bir süre yakın dostluk kurdu. Necip Fazıl ile Peyami Safa'nın arkadaşlığı inişli çıkışlı olarak yıllar boyu sürdü. İkilinin tanışması ise Hasan Ali Yücel'in aracılığıyla vapur seyahati sırasında oldu. Peyami Safa ile tanışan Necip Fazıl henüz on yedi yaşındaydı.

📌Aralarındaki dostluk o kadar gelişmişti ki Necip Fazıl, Peyami Safa'nın evinde kalıyordu. Fazıl, aralarındaki arkadaşlığı "gençliğimizin en sıcak dostluklarından biri" olarak tanımlıyordu.

📌 Bu iki önemli isim arasındaki arkadaşlık inişli çıkışlı olarak yıllar boyu sürdü. Fakat bu arkadaşların arası, gazete sütunlarında yaşanan polemik nedeniyle çok geçmeden açıldı. Bunun nedeniyse Necip Fazıl'ın intihal ile suçlanmasıydı.

📌Necip Fazıl'ın Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Para isimli oyunu büyük ilgi ile karşılanmıştı. Ancak bir köşe yazısında oyunun İtalyan yazarın Halis Altın isimli piyesinden intihal edildiği iddia etmesiyle edebiyat ortamı gerildi.

📌 Uzun süre suskunluğunu koruduktan sonra Peyami Safa da köşe yazısında Necip Fazıl'ın eserinin "çalıntı" olduğunu hatta tercüme eseri gördüğünü ileri sürdü. Safa'nın da dahil olduğu edebiyatımızda ses getiren kalem kavgasına neden oldu.

📌 Bu iddialar karşısında Necip Fazıl, Safa'yı mahkemeye vererek şikâyetçi oldu. Mahkeme salonlarına taşan bu tartışma, Tasvir-i Efkâr gazetesinin yazı işleri müdürü Cihat Baban'ın arabuluculuğuyla anlaşmaya vardı.

Bu polemik, Peyami Safa'nın edebiyatı sarsan kalem kavgalarından yalnızca biriydi.

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