COP31’de yeşil sanayileşmede ekonomik büyüme ve istihdam fırsatları öne çıkıyor

"Her Ekonomi için Yatırım, İstihdam ve Büyüme Fırsatını Yakalamak" başlıklı oturumda konuşan Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Heike Henn ile İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Edward Miliband, yeşil sanayileşmenin iklim hedeflerinin yanı sıra ekonomik kalkınma açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Almanya'nın temiz sanayi geleceğine öncelik verdiğini belirten Henn, sanayinin ülkenin emisyonlarının ve Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu bildirdi.

Sanayinin Almanya'da 8 milyon kişiye istihdam sağladığını aktaran Henn, enerji fiyatları, yavaşlayan büyüme ve jeopolitik gerilimlerin dönüşüm sürecinde zorluk yarattığını ancak yeşil dönüşümün gelecekteki büyüme için fırsat sunduğunu söyledi.

Henn, "Geleceğin pazarları dönüşümün içinde. Dönüşüm, aynı zamanda enerji güvenliği ve dayanıklılık açısından bir risk azaltma stratejisi." dedi.

Karbon fiyatlandırmasının önemine dikkati çeken Henn, benzer politikaların daha fazla ülke tarafından benimsenmesinin rekabet koşullarını eşitleyeceğini ve karbon kaçağı riskini azaltacağını ifade etti.

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı tarafından sunulan Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı'nı desteklediklerini belirten Henn, Türkiye ile eş başkanlığını yürüttükleri İklim Kulübü'nün 50'den fazla ülkeyi bir araya getirdiğini kaydetti.

Henn, sanayide karbonsuzlaşmanın hızlanması için ülkelerin ihtiyaçlarına uygun ortak çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Yeşil sanayileşme zamanımızın en büyük ekonomik fırsatlarından"

İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband de dünyada ekonomi ve iklim krizlerinin aynı anda yaşandığını, yeşil sanayileşmenin her iki soruna da yanıt oluşturabileceğini söyledi.

Miliband, "Yeşil sanayileşme, zamanımızın en büyük ekonomik fırsatlarından. Nüfusumuza iyi işler sağlayabilir ve hepimizin karşı karşıya olduğu iklim kriziyle mücadele için gerekli adımları atmamıza imkan tanıyabilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de açık deniz rüzgar enerjisi, elektrik şebekeleri, karbon yakalama ve küçük modüler reaktörler gibi alanlarda yeşil ekonominin geliştiğini aktaran Miliband, bu ekonominin genel ekonomiden üç kat daha hızlı büyüdüğünü ve ülkede 1 milyon kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

İklim Değişikliği Yasası'nın özel sektöre istikrarlı bir çerçeve sunduğunu dile getiren Miliband, 2024'ten bu yana 100 milyar sterlinden fazla özel sektör yatırımının taahhüt edildiğini kaydetti.

Yeşil sanayileşmenin gelişmekte olan ülkeler için de fırsat sunduğunu ancak birçok projenin finansman beklediğini aktaran Miliband, İngiltere'nin bu ülkelerde yeşil sanayi pazarlarını desteklemek için 90 milyon sterlinlik Yeşil Sanayi Talep Hızlandırıcısı'nı başlattığını, yenilikçi teknolojilerin pilot uygulamalarına da 45 milyon sterlin ayırdığını açıkladı.

Dönüşümün çalışanları kapsaması gerektiğini vurgulayan Miliband, fosil yakıt sektöründekiler için adil geçişin ve temiz enerji sektörlerinde nitelikli istihdamın önemine işaret etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.