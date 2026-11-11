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AB ülkeleri, COP31'de küresel elektrifikasyon hedefini desteklemekte uzlaştı

Yayınlanma Tarihi: 11.11.2026 08:47

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), elektriğin küresel enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefini destekleme konusunda uzlaşı sağladı.

AB ülkeleri, COP31’de küresel elektrifikasyon hedefini desteklemekte uzlaştı

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, AB üyesi 27 ülke, Türkiye ile Avustralya'nın elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'te yüzde 35 çıkarma hedefine COP31'de destek verilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Taahhüt, küresel enerji tüketiminde halihazırda yaklaşık yüzde 20 olan elektriğin payının 2035'e kadar yüzde 35'e yükseltilmesini öngörüyor.

Üye ülkeler arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen, AB'nin taahhüde desteğinin resmileşmesi için bazı idari işlemlerin tamamlanması gerekiyor.

AB ülkelerinin bazıları hedefin karşılanmasında kullanılacak elektriğin temiz kaynaklardan üretilmesi gerektiğinin taahhütte açıkça belirtilmesi gerektiğini savunuyordu.

COP31'de daha güçlü iklim adımları atılmasını savunan ülkeler, fosil yakıtlardan uzaklaşılmasını sağlamak amacıyla elektrifikasyon çalışmalarının temiz enerjiyle ilişkilendirilmesini istiyor.

Diğer bazı ülkeler ise artan elektrik talebinin kömür ve doğal gazla karşılanması seçeneğinin açık tutulmasını tercih ediyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen COP31 eylem ajandasında, küresel elektrifikasyon oranını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma (35'e 35) hedefi yer alıyor. COP31 kapsamında bu hedefe yönelik uluslararası bir taahhüdün kabul edilmesi bekleniyor.

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Antalya Avustralya Türkiye
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