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ABD'de Demokratların, JPMorgan Chase'in Epstein'le bağlantılarını incelemeye hazırlandığı iddiası

Yayınlanma Tarihi: 06.11.2026 09:34

ABD'de﻿ ara seçimlerle birlikte Senato'd﻿a çoğunluğu elde eden Demokratların, ülkenin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısını incelemeye hazırlandığı iddia edildi.

ABD’de Demokratların, JPMorgan Chase’in Epstein’le bağlantılarını incelemeye hazırlandığı iddiası

CNBC'ye konuşan ve adını vermek istemeyen bir yetkili, Demokratların Senato'da çoğunluğu sağlamasının ardından atılacak adımlara ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre yetkili, Demokratların yeni yılda görevi devralmalarının ardından JPMorgan Chase'in, Epstein ile mali bağlantılarını inceleyeceğini öne sürdü.

Yetkili ayrıca, Senato Finans Komitesi'nin, Mary Callahan Erdoes gibi üst düzey yöneticilerin Epstein ile ilişkileri nasıl ele aldığına odaklanmayı planladığını söyledi.

- Davada uzlaşıya varılmıştı

JPMorgan Chase bankası, tam isimleri açıklanmayan cinsel istismar kurbanları tarafından Kasım 2022'de Manhattan federal mahkemesine açılan tazminat davasında, Epstein'in fuhuş trafiği faaliyetlerinde mali aracı olmaktan sorumlu tutulmuştu.

Haziran 2023'te ise Epstein'in ilgili faaliyetlerine finansal aracı olmakla suçlandığı davada 290 milyon dolarlık tazminat için uzlaşmaya varmıştı.

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Senato JPMorgan Chase ABD Jeffrey Epstein
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