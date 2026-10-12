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Belçika'da on binlerce kişi iklim değişikliğiyle mücadele için yürüdü

Yayınlanma Tarihi: 12.10.2026 09:11

Belçika'nın başkenti Brüksel'de on binlerce kişi, iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkili politikalar uygulanması ve fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması talebiyle gösteri düzenledi.

Belçika’da on binlerce kişi iklim değişikliğiyle mücadele için yürüdü

Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Belçika İklim Koalisyonunun çağrısıyla, Brüksel'de hükümetin iklim politikaları protesto edildi.

"Fosil yakıtlardan birlikte kurtulalım" sloganıyla gerçekleştirilen gösteri kapsamında on binlerce kişi, Brüksel Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Göstericiler, ana yolları kullanarak birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yer aldığı Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Greenpeace, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Oxfam ve Amnesty International gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çeşitli sendikalar ve çevre örgütlerinin de destek verdiği gösteride, fosil yakıtlardan çıkış için somut bir yol haritası hazırlanması istendi.

Göstericiler, Belçika'da fosil yakıtlara yönelik kamu desteklerinin azaltılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması ve enerji dönüşümünde sosyal adaletin gözetilmesi çağrısında bulundu.

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Belçika Brüksel Greenpeace Oxfam
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