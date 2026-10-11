Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Rusya dizel ihracat yasağını kısmen kaldırdı

Rusya dizel ihracat yasağını kısmen kaldırdı

Yayınlanma Tarihi: 11.10.2026 09:44

Rus hükümeti, ABD ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu.

Rusya dizel ihracat yasağını kısmen kaldırdı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi.

Bugün yürürlüğe giren kararla dizel ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, ilk aşamada 500 bin ton dizel yakıtın dünya piyasalarına sevk edilmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus petrol şirketlerinin hükümetle koordineli şekilde yabancı alıcılarla ihracat sözleşmeleri yapmaya başlayacağı bildirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, kararın iç piyasadaki tüketicileri olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, "Üretim hacimlerimiz hem iç piyasanın hem de belirtilen miktarlardaki ihracatın ihtiyaçlarını tamamen karşılamamıza olanak tanıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Donald Trump Rus vladimir putin Rusya ABD
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mescid-i Aksa’nın içerisinde yer alan yapılar

Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan yapılar

Mehmet Emin Buğra’nın Doğu Türkistan mücadelesi

Mehmet Emin Buğra'nın Doğu Türkistan mücadelesi

En Çok Beğenilen Beyitler

En Çok Beğenilen Beyitler

En Karlı Alışveriş: Uhrevi Ticaret

En Karlı Alışveriş: Uhrevi Ticaret

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi Belgeseli İstanbul’da Gösterime Girdi

Direniş Kültürü: Filistin'in Sesi Belgeseli İstanbul'da Gösterime Girdi

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Kur’an’da Beni İsrail’in DNA’sı ya da Sünnetullahı

Kur'an'da Beni İsrail'in DNA'sı ya da Sünnetullahı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Avrupa’nın asalak adamı

Avrupa’nın asalak adamı