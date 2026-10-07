Lübnan, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru Limanlar Kulübüne katıldı

Beyrut Limanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen imza töreninde ortak bildiriyi Lübnan adına Beyrut Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Mervan en-Nefiy ile Trablusşam Limanı Yönetim Kurulu Başkanı İskender Bendeli imzaladı.

Açıklamada, IMEC Limanlar Kulübünün yeni bir kurumsal yapı oluşturmaksızın limanlar arasında diyalog ve işbirliğini teşvik eden açık bir platform olarak kurulduğu belirtildi.İşbirliğinin öncelikli alanları arasında lojistik bağlantı ve tedarik zincirleri, ticaretin kolaylaştırılması, enerji ve karbon emisyonlarının azaltılması ile dijitalleşme ve veri entegrasyonunun yer aldığı ifade edildi.- "Lübnan için önemli bir kurumsal başarı"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Beyrut ve Trablusşam limanlarının IMEC Limanlar Kulübüne katılımını değerlendirdi.

Avn, söz konusu adımın Lübnan için önemli bir kurumsal başarı olduğunu belirterek, "Bu anlaşma, ortaklıklarımızı güçlendirmek, lojistik ve ticaret sektörümüzü en son küresel standartlara göre geliştirmek için gerçek bir fırsattır. Yeni Delhi'de varılan mutabakat, Lübnan'ın bölgesel ve uluslararası işbirliği haritasındaki varlığını pekiştiren pratik bir adımdır." ifadelerini kullandı.

- IMEC Projesi

Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği (AB), Eylül 2023'te ticaret, enerji transferi ve dijital bağlantıyı geliştirmeyi amaçlayan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

Proje, Hindistan'ı Batı Asya ve Orta Doğu'ya bağlayan "Doğu Koridoru" ile bölgeyi Avrupa'ya bağlayan "Kuzey Koridoru" olmak üzere iki ana rotadan oluşuyor.

Güzergah, Hindistan'ın Mumbai kentinden deniz yoluyla BAE'deki Dede limanına, ardından demir yoluyla BAE, Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail'in Hayfa Limanı'na, oradan da deniz yoluyla Yunanistan'ın Pire Limanı'na ve kara yoluyla Avrupa'ya uzanıyor.

IMEC Limanlar Kulübü ise Hindistan ve Fransa limanları arasında şubat ayında imzalanan mutabakat zaptının ardından mayıs ayında resmen faaliyete geçirilmişti.

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