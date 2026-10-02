TMSF, Destek Finans Faktoring’in yüzde 99,99 oranındaki paylarına ilişkin ortaklık haklarını kullanacak

Destek Finans Faktoring AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, TMSF'nin bugün Destek Yatırım Bankası AŞ'ye yazılı bildirimde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 30 Eylül'deki KAP bildiriminde Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip olan Altunç Kumova tarafından kontrol edilen şirketi Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği anımsatıldı.

Bugün TMSF tarafından bağlı ortaklıkları Destek Yatırım Bankası AŞ'ye yazılı bildirim yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BDDK'nin bildirimi üzerine Fon Kurulunun 1 Ekim tarihli ve 2026/650 sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden Destek Yatırım Bankası AŞ'nin Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasına, temettü hariç ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasını teminen, Destek Yatırım Bankası AŞ nezdinde görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Genel Müdürün görevden alınmasına, görevden alınan bu kişilerin yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Cemal Okumuş'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak İrem Soydan Güler'in, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Dilek Büyük, Anıl Ertanoğlu ve Serdar Karakuş'un atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Serdar Karakuş'un Genel Müdürlük görevini yürütmesine karar verildiği ifade edilmiştir."

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