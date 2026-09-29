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AB bütçesine "yüksek katkı sağlayan ülkelerden" bütçe teklifinde kesinti talebi

Yayınlanma Tarihi: 29.09.2026 13:33

Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya, AB bütçe taslağında birkaç yüz milyar avroluk kesinti yapılması teklifinde bulundu.

AB bütçesine yüksek katkı sağlayan ülkelerden bütçe teklifinde kesinti talebi

Almanya'nın da aralarında olduğu 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesi, 2028-2034 dönemi için önerilen yaklaşık 2 trilyon avroluk bütçenin yüzlerce milyar avro azaltılmasını istiyor.

Politico internet sitesinin haberine göre, Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya liderleri, AB Dönem Başkanı İrlanda'ya yeni bütçe taslağında birkaç yüz milyar avroluk kesintiye gidilmesi çağrısı içeren bir mektup gönderdi.

Liderler, ülkelerinin AB bütçesinin yaklaşık yüzde 40'ını karşıladığını belirterek, bütçenin mevcut döneme kıyasla yüzde 60 artırılmasını gerçekçi olmayan bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Bütçe için yeni gelir kaynakları oluşturulması halinde bile mali yükün Avrupa vatandaşlarınca karşılanacağına işaret eden liderler, bütçe teklifinin azaltılmasını istedi.

AB Komisyonu, tarım, savunma, altyapı ve bölgesel kalkınma gibi alanlardaki harcamaları belirleyecek 2028-2034 bütçesi için yaklaşık 2 trilyon avroluk teklif sunmuştu.

Dönem başkanı olan İrlanda'nın güncellenmiş bütçe rakamlarını içeren müzakere taslağını sunması bekleniyor.

AB liderlerinin konuyu 15-16 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek zirvede görüşmesi planlanıyor.

AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor.

AB ülkelerinin temsilcileri, son dönemde 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve üzerinde çalışmalara ve müzakerelere yoğunlaşıyor.

Yeni bütçenin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebilmesi için siyasi anlaşmanın sağlanması gerekiyor.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, Avrupa Parlamentosunun onayı ve üye ülkelerin AB Konseyinde oy birliğiyle alınıyor.

Uzun vadeli AB bütçesi, üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları ve bütçenin hangi alanlara odaklanacağı gibi konularda sert tartışmalara sahne oluyor.

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AB Avrupa Parlamentosu İrlanda Finlandiya İsveç AB komisyonu Danimarka Avusturya Almanya Hollanda Brüksel
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