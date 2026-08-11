Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 8 arttı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 8 arttı

Yayınlanma Tarihi: 11.08.2026 08:54

Avrupa'da doğal gaz fiyatları Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatlara ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 8 yükseldi.

Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüzde 8 arttı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda gazın megavatsaat başı fiyatı bugün 56 avro seviyesinden açıldı.

Gün içerisinde 60,5 avroya kadar çıkan fiyatlar TSİ 17.10'da megavatsaat başı 59,5 avrodan işlem gördü. Fiyatlar, dün 55,5 avrodan kapanmıştı.

Böylece fiyatlar dünkü kapanışa göre yüzde 8 yüksek seyrediyor.

Fiyatlardaki artışla Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatlara ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını söyledi.

Öte yandan, Avrupa'da bu hafta yeniden etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle elektrik talebinde artış beklenmesi ve kıtadaki doğal gaz depolarının tarihi düşük seviyelerde bulunması da fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Avrupa Hollanda Hürmüz Boğazı ABD İran
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Londra’daki kayıp Osmanlı Cami

Londra'daki kayıp Osmanlı Cami

Kur’an-ı Kerim’den ayetler ile dünya

Kur'an-ı Kerim'den ayetler ile dünya

Güzel bir haslet: Tevazu

Güzel bir haslet: Tevazu

İslam kültüründe zamanın kadrini bilmek

İslam kültüründe “zamanın kadrini bilmek”

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Mohammed Omer’in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Mohammed Omer'in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Devlet ve millet binasının dört direği

Devlet ve millet binasının dört direği

Google’ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat’ı eklemeyi unutmayın!

Google'ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat'ı eklemeyi unutmayın!

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı