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Anasayfa Ekonomi TİGEM, 7 bin 350 baş reforme küçükbaş satacak

TİGEM, 7 bin 350 baş reforme küçükbaş satacak

Yayınlanma Tarihi: 10.08.2026 09:10

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), toplamda 7 bin 350 baş reforme küçükbaş satmak için ihale açtı.

TİGEM, 7 bin 350 baş reforme küçükbaş satacak

Kurumun söz konusu ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, çeşitli cinslerde toplamda 3 bin 100 reforme küçükbaşı 22 parti halinde canlı kilogram üzerinden açık artırma usulüyle satacak.

İhale, 14 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te işletmede yapılacak.

İhalede muhammen tutar 46 milyon 275 bin lira, geçici teminat tutarı da 2 milyon 313 bin 750 lira olarak belirlendi.

TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü de çeşitli cinslerde toplamda 4 bin 250 baş reforme küçükbaşın satışını gerçekleştirecek.

İhale, 18 Ağustos Salı günü saat 14.00'te işletmede yapılacak.

İhalede muhammen tutar 58 milyon 868 bin 900 lira ve geçici teminat tutarı 2 milyon 943 bin 445 lira oldu.

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
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