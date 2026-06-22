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Anasayfa Ekonomi Libya'da günlük 1,49 milyon varille son 13 yılın en yüksek petrol üretimi gerçekleşti

Libya'da günlük 1,49 milyon varille son 13 yılın en yüksek petrol üretimi gerçekleşti

Yayınlanma Tarihi: 22.06.2026 09:04

Libya'da günlük yaklaşık 1,49 milyon varillik ham petrol üretimiyle 2013'ten bu yana en yüksek üretim seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

Libya’da günlük 1,49 milyon varille son 13 yılın en yüksek petrol üretimi gerçekleşti

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mesud Süleyman, rekor seviyeye ulaşan petrol üretimiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Libya'da 2013'ten bu yana en yüksek petrol üretim seviyesine ulaşıldığını duyurmaktan gurur duyduğunu ifade eden Süleyman, bu tarihi başarının, NOC ile sahalarda ve limanlarda çalışan iş gücünün özverili çalışmaları neticesinde kaydedildiğine işaret etti.

Ham petrol ve doğal gaz kondensantı üretiminin günlük yaklaşık 1,49 milyon varile ulaştığını belirten Süleyman, bununla günlük 1,5 milyon varil hedefine yaklaşmış olduklarını dile getirdi.

OPEC'in üretim kesintilerinden muaf olan Libya, bütçesinin yaklaşık yüzde 90'ını petrol gelirlerinden karşılıyor.

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