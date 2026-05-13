Anasayfa Ekonomi Çin'de otomobil satışları düşerken ihracat artıyor

Çin'de otomobil satışları düşerken ihracat artıyor

Yayınlanma Tarihi: 13.05.2026 08:31

Otomobil satışları nisanda yıllık bazda yüzde 21,6 azalırken ihracat yüzde 74,4 arttı.

Çin'de otomobil satışlarında bu yılın başından bu yana kaydedilen düşüş sürerken ülkenin otomobil ihracatı arttı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 21,6 azalarak 1 milyon 625 bin oldu.

Benzinli araç satışları yüzde 32,2 azalarak 710 bine, elektrikli araç satışları ise yüzde 10,8 azalarak 914 bine geriledi.

Bu dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 74,4 artışla 901 bine ulaşarak satışlardaki genel düşüşü dengeleyici etki sağladı.

İhracat dahil edildiğinde 2 milyon 526 bine ulaşan toplam otomobil satışları yıllık bazda yüzde 2,5 azaldı.

Ülkede otomobil satışları, ilk 4 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,6 azaldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
