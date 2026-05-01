İranlı yetkili: "İran ticaretinin yüzde 40’ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir"

Fars Haber Ajansı'na göre, İtimadi, ABD'nin uyguladığı deniz ambargosuna karşı alınabilecek tedbirleri değerlendirdi.

ABD'nin uyguladığı ablukayla İran'ın denizle bağlantısını kesmeye çalıştığına değinen İtimadi, ülkesinin yıllardır ekonomik yaptırımlarla mücadele ettiğini ve yaptırımları delme konusunda tecrübe edindiğini dile getirdi.

Deniz taşımacılığına alternatif olarak kara ve koridor yollarının daha aktif bir şekilde kullanılması gerektiğine işaret eden İtimadi, "İran ticaretinin yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir. Örneğin ülkenin toplam transit hacminin yüzde 15'i kadarı Kuzey-Güney Koridoruna yönlendirilebilir." dedi.

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ali Ekber Sefayi, 2023 yılında yaptığı açıklamada, ülkesinin dış ticaretinin yüzde 90'ından fazlasının deniz taşımacılığı yoluyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, 12 Eylül 2000'de Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

