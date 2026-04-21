Türk gemi inşa sanayi Sea-Air-Space 2026’da yer aldı

Dünyanın önde gelen denizcilik ve savunma şirketleri, ABD'nin Maryland eyaletindeki National Harbor'da düzenlenen Sea-Air-Space 2026 fuarında bir araya geldi.

Savunma teknolojilerindeki son ilerlemeler ve güncel stratejik gelişmelerin ele alındığı organizasyonda, yükselen startuplardan Fortune 500 şirketlerine kadar denizcilik ve savunma alanında faaliyet gösteren yüzlerce firma ürün ve hizmetlerini sergiledi.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) de Intel Marine firması ve sektör paydaşlarıyla fuarda yer alarak Türkiye'nin gemi inşa sektörünün kapasitesini ve teknolojik yetkinliğini tanıttı.

- ABD pazarına yönelik stratejik işbirliği model

GİSBİR'den yapılan açıklamada, ABD pazarına sunulan stratejik işbirliği modeliyle denizcilik sektöründeki kapasite ihtiyacına köklü çözümler getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

ABD denizcilik sektöründe yaşanan yoğunluk ve altyapı ihtiyacına karşı Türkiye'nin küresel ölçekteki üretim yetkinliğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin gemi inşa ve onarımındaki yüksek standartlarını ABD pazarına taşıyan bu modelle iki ülke arasındaki ticari ve stratejik ilişkilerin bir üst seviyeye taşınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD menşeli Intel Marine firması ile işbirliği yapılarak bazı Türk tersaneleri tarafından ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın (USCG) ihtiyaçları doğrultusunda açılan hafif ve orta sınıf buzkıran ihalesi için resmi teklif sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, geliştirilen üçlü stratejik iş modelinde Fin mühendislik firmalarının buz sınıfı gemilerdeki ileri teknoloji tecrübesinin, Türk tersanelerinin inşa süreçlerindeki hızı ve verimliliğinin, ABD'nin operasyonel gerekliliklerini karşılayacak tersane altyapısıyla birleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

- "Türkiye gemi inşasının kapasitesini göstermek istedik"

GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik olarak ilk kez Sea-Air-Space fuarına katıldıklarını söyledi.

ABD'nin gemi inşa alanında uzun yıllardır korumacı bir politikası olduğunu anımsatan Özdemir, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gemi inşasına özel ilgi göstermesiyle sektörün işbirliklerine daha açık hale geldiğini belirtti.

Özdemir, "Bu anlamda biz de burada Türkiye gemi inşasının kapasitesini göstermek istedik." dedi.

Türkiye'nin 85 aktif tersanesiyle hem ticari hem de askeri alanda güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu işaret eden Özdemir, bu bilgi birikimini ve deneyimi dünyanın farklı ülkelerindeki paydaşlarla iş birliği yaparak geliştirmek istediklerini ifade etti.

GİSBİR Amerika Temsilcisi ve Intel Marine şirketinin kurucusu Pierce Vanlı da Amerikan gemi sanayisindeki ihtiyaçları karşılamayı, ABD'deki projeleri takip ederek Türkiye'deki tersanelere yönlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Vanlı, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu hafif ve orta sınıf buzkıran gemi projelerinin tasarım ve üretim süreçlerinde Türk tersanelerinin yer almasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

