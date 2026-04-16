Anasayfa Ekonomi Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, Suudi Arabistan'ın NEOM Limanı'nı gündeme getirdi

Hürmüz Boğazı’ndaki kriz, Suudi Arabistan'ın NEOM Limanı'nı gündeme getirdi

Yayınlanma Tarihi: 16.04.2026 08:32

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması ve deniz taşımacılığındaki belirsizlikler, bölgedeki alternatif lojistik hatlara yönelik ilgiyi artırırken, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki NEOM Limanı'nı gündeme taşıdı.

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle uluslararası taşımacılıkta aksamalar yaşanırken, ticaret akışının alternatif güzergahlara yönelmesine ilişkin değerlendirmeler öne çıkıyor.

NEOM şirketinin verilerine göre liman, Kızıldeniz kıyısında doğu ile batı arasındaki ticaret yollarının kesişim noktasında yer alıyor ve Asya, Afrika ile Avrupa arasındaki bağlantıyı destekleyen lojistik hatlar arasında gösteriliyor.

Şirket, limanda yürütülen genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla daha büyük gemilerin kabul edilmesinin ve kapasitenin önümüzdeki yıllarda artırılmasının planlandığını belirtiyor.

Verilere göre liman, genel kargo ve proje yüklerinin yanı sıra konteynerli ve dökme yük taşımacılığı, depolama hizmetleri ve doğrudan deniz taşımacılığı faaliyetlerine hizmet veriyor.

Uluslararası ticarette yaşanan aksaklıkların devam etmesi halinde, bölgedeki alternatif limanların kullanımına yönelik eğilimlerin artabileceği değerlendiriliyor.

NEOM projesi, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında 2017 yılında başlatılan ve ülkenin lojistik ile ticaret altyapısını geliştirmeyi amaçlayan projeler arasında yer alıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
