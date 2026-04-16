Fed’in Bej Kitabı, Orta Doğu’daki çatışmanın, ABD’li şirketler için belirsizlik kaynağı olduğunu gösterdi

Yayınlanma Tarihi: 16.04.2026 08:32

ABD Merkez Bankası (Fed), Orta Doğu'daki çatışmanın, ABD'deki şirketlerce istihdam, fiyatlandırma ve sermaye yatırımıyla ilgili karar alma süreçlerini zorlaştıran başlıca belirsizlik kaynağı olarak görüldüğünü ortaya koydu.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun nisan sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel ekonomik faaliyetin 8 bölgede "hafif ila ılımlı" hızda arttığı, 2 bölgede neredeyse hiç değişiklik olmazken; diğer 2 bölgede "hafif ila ılımlı" düşüşlerin bildirildiği aktarıldı.

Raporda, "Orta Doğu'daki çatışma; istihdam, fiyatlandırma ve sermaye yatırımıyla ilgili karar alma süreçlerini zorlaştıran başlıca belirsizlik kaynağı olarak gösterildi, birçok firma bekle-gör tutumunu benimsedi." değerlendirmesi yer aldı.

Fed'in raporunda, gelecekteki koşullara ilişkin yaygın belirsizlik ortamında iş dünyasının beklentilerinin farklılık gösterdiği ifade edildi.

Fiyat artışlarının genel olarak ılımlı seyrini sürdürdüğüne işaret edilen raporda, genel olarak girdi maliyetlerindeki artışların satış fiyatlarındaki artışları geride bırakarak kar marjlarını daralttığı aktarıldı.

Raporda, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle tüm bölgelerde enerji ve yakıt maliyetlerinin keskin bir artış gösterdiği, bu durumun nakliye ve sevkiyat maliyetlerinin yükselmesine, plastik, gübre ve diğer petrol türevli ürünlerin fiyatlarının artmasına yol açtığı belirtildi.

Enerjiyle ilgili artışların ötesinde girdi maliyetlerindeki baskıya da dikkati çekilen raporda, birkaç bölgede tarifeler nedeniyle çelik, bakır ve alüminyum gibi metallerin fiyatlarında artış bildirildiği kaydedildi.

Raporda, iş gücü piyasası tarafında ise genel olarak istihdamın istikrarlı seyrettiği veya hafif artış gösterdiği ancak bir bölgede hafif düşüş kaydedildiği aktarıldı.

