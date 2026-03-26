Fed, 2025'te 18,7 milyar dolarlık zarar açıkladı

Yayınlanma Tarihi: 26.03.2026 08:34

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'te 18,7 milyar dolar ile üst üste üçüncü yılda faaliyet zararı bildirdi.

Banka, 2025 yılına ilişkin denetimli mali tablolarını yayımladı. Buna göre, Fed'in faaliyet zararı geçen yıl 18,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Banka, 2023'te 114,3 milyar dolar, 2024'te de 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı. Geçen yıl Fed'in zararının azalması dikkati çekti.

Fed, en son 2022'de kara geçmiş ve 58,8 milyar dolarlık kar bildirmişti.

Bankanın faiz giderleri, geçen yıl 167,4 milyar dolara düştü. Bu tutar, 2024'te 226,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Faiz gelirleri ise 2024'teki 158,8 milyar dolar seviyesinden geçen yıl 155,3 milyar dolara geriledi.

Fed, 2020 ve 2021 yıllarında etkili olan Kovid-19 salgının ardından 2022 ve 2023'te yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını artırmıştı.

Banka, Eylül 2024'te faiz indirimlerine başlamış, Aralık 2025'e kadar toplam 175 baz puanlık gevşemeye gitmişti.

