Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Avro Bölgesi'nde büyüme durma noktasında

Avro Bölgesi'nde büyüme durma noktasında

Yayınlanma Tarihi: 25.03.2026 09:01

Avro Bölgesi'nde mart ayında büyüme, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin enflasyon artışını körüklemesiyle neredeyse durma noktasına geldi.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta 51,9 olan bileşik PMI, martta 50,5'e gerileyerek son 10 ayın en düşük seviyesini gördü.

Şubat ayında 50,8 olan imalat sanayi PMI ise martta 51,4 seviyesine yükseldi. Böylece imalat sanayi PMI, son 45 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51,9'dan 50,1'e inerek son 10 ayın en düşük seviyesinde ölçüldü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

Veriler, Avro Bölgesi özel sektöründe yeni siparişlerdeki azalma nedeniyle üretim artışının neredeyse durma noktasına geldiğini, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından girdi maliyetlerindeki enflasyonun keskin bir şekilde hızlanarak son 3 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kadim bir öncü: Nizamiye Medreseleri

Esma-i Hüsna Allah’ın isimleri 34: El- Azim

İslam tarihinde iz bırakan âlimeler

Toplumda Artan Şiddet ve Öfke Krizi: Duygularımızı Nasıl Yönetmeliyiz?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Savaş ne zaman biter?

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

