Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Fitch: İran çatışması nedeniyle ABD'de kamu finansmanı kurumları için siber risk yükseldi

Fitch: İran çatışması nedeniyle ABD'de kamu finansmanı kurumları için siber risk yükseldi

Yayınlanma Tarihi: 10.03.2026 08:39

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de kamu finansmanı kuruluşlarının İran çatışması nedeniyle artan siber riskle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Fitch: İran çatışması nedeniyle ABD’de kamu finansmanı kurumları için siber risk yükseldi

Fitch'ten yapılan açıklamada, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların, İran ve bağlantılı gruplar tarafından ABD kamu finansmanı kurumlarına yönelik siber misillemelerin artmasına yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, İran devleti destekli aktörler, hacktivist gruplar ve tek başına hareket eden saldırganların ABD'deki kamu kurumlarını ve kritik altyapıyı daha sık hedef alabileceği aktarıldı.

Dağıtık hizmet engelleme (DDoS) saldırıları, finansal motivasyonlu kampanyalar ile fiziksel aksaklık veya yıkım yaratmayı amaçlayan saldırıların riskler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, elektrik veya su sistemleri gibi altyapılara yönelik saldırıların diğer sektörler için de zincirleme riskler oluşturabileceği kaydedildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
İran ABD Fitch İsrail Fitch Ratings

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Müttakilerin özellikleri

Müttakilerin özellikleri

Osmanlı’da bir Ramazan geleneği: Huzur Dersleri

Osmanlı'da bir Ramazan geleneği: Huzur Dersleri

Ramazan Rotaları: Fatih’teki camiler

Ramazan Rotaları: Fatih'teki camiler

Türk lehçelerinde sahur kelimesinin karşılıkları

Türk lehçelerinde "sahur" kelimesinin karşılıkları

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?