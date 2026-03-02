Güncel Elektrik Üretim-Tüketim Raporu: Bugünün Verileri

Türkiye'nin elektrik üretim ve tüketim verileri, enerji sektöründeki güçlü altyapıyı ve dengeli sistemi bir kez daha gözler önüne serdi. TEİAŞ'ın paylaştığı saatlik tüketim analizlerine göre, elektrik kullanımı gün içinde belirgin dalgalanmalar gösterdi. Sabah 08.00'de 33 bin 275 megavatsaatle dip noktasına inen tüketim, akşam 21.00'de 42 bin 308 megavatsaate yükselerek günün zirvesine ulaştı. Bu yaklaşık 9 bin megavatsaatlik fark, Türk halkının yaşam tarzını ve ekonomik aktivitelerin günlük döngüsünü yansıtıyor. Sabah erken saatlerde düşük seyreden tüketim, iş günü boyunca kademeli artış göstererek akşam saatlerinde pik yapıyor.

Dünkü elektrik üretimi toplam 892 bin 670 megavatsaat olarak gerçekleşirken, ülke genelindeki tüketim 886 bin 293 megavatsaat seviyesinde kaldı. Yaklaşık yüzde 0,7'lik bu üretim fazlası, enerji sisteminin güvenli çalışma marjına sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin yönettiği ulusal şebeke, bu dengeli yapı sayesinde tüm illere kesintisiz elektrik dağıtımını başarıyla sürdürüyor. Özellikle sanayi tesislerinin yoğun olduğu bölgelerde bile elektrik kalitesinin korunması, üretim kapasitesinin yeterli seviyede tutulmasının doğrudan sonucudur.

Elektrik üretiminde kaynak çeşitliliği dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 24,8'lik katkıyla liderliği sürdürürken, bu oran Türkiye'nin zengin su kaynaklarını elektrik üretimine başarıyla dönüştürdüğünü kanıtlıyor.

