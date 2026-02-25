Bugün
Çin'de Bahar Bayramı tatilinde yerli turist sayısı 596 milyon oldu

Yayınlanma Tarihi: 25.02.2026 10:23

Tatilde turizm harcamaları 116,3 milyar dolara ulaştı.

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde yerli turist sayısının 596 milyona ulaştığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-23 Şubat tarihlerini kapsayan 9 günlük tatilde turizm harcamaları 803,5 milyar yuana (116,3 milyar dolar) ulaştı.

Tatilde 596 milyon kişi turistik yerleri ziyaret ederken, turist sayısı geçen yılki 8 günlük bayram dönemine kıyasla 95 milyon artış kaydetti.

Bakanlık, tatilde kış turizmi destinasyonları ile kış mevsiminde iklimin güneşli ve sıcak olduğu Haynan Adası gibi tropik bölgelere talebin yoğun olduğunu, öte yandan Çin'deki Bahar Bayramı kutlamalarını yerinde görmek üzere ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısında da artış olduğunu kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı, tatilde ülke içinde 2,8 milyar seyahat yapıldığını bildirmişti.

