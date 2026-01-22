Bugün
Anasayfa Ekonomi Yapay zeka GSYH'yi yüzde 1'den yüzde 45'e kadar artırabilir

Yapay zeka GSYH'yi yüzde 1'den yüzde 45'e kadar artırabilir

Yayınlanma Tarihi: 22.01.2026 08:26

Beyaz Saray bünyesindeki Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nin raporunda, yapay zekanın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYH) yüzde 1’den yüzde 45’e kadar artırabileceği bildirildi.

Beyaz Saray, Ekonomik Danışmanlar Konseyi tarafından hazırlanan "Yapay Zeka ve Büyük Ayrışma" başlıklı raporu paylaştı.

Raporda, yapay zekanın genellikle Sanayi Devrimi ile kıyaslanan potansiyel olarak dönüştürücü bir teknoloji olduğu belirtildi.

Çeşitli çalışmaların yapay zekanın GSYH seviyeleri üzerindeki etkilerini ölçmeye çalıştığı aktarılan raporda, bu çalışmaların geniş bir tahmin aralığı ortaya koyduğu kaydedildi.

Raporda, tahminlerin, yapay zekanın GSYH'yi yüzde 1'den yüzde 45'e kadar artırabileceğini gösterdiği, bu geniş aralığın yapay zekanın ekonomik etkilerine dair belirsizliği yansıttığı belirtildi.

Ayrıca raporda, yalnızca 2025'in ilk yarısında yapay zeka ile ilgili yatırımların GSYH'yi yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 oranında artırdığına işaret edildi.

Tahminlerin, yapay zekanın insan emeğinin bir kısmını ikame edebileceği ancak tamamen yerine geçemeyeceği varsayımına dayandığı belirtilen raporda, yapay zekanın tüm insan görevlerini yapabildiği senaryoda ekonomik büyümenin yılda yüzde 45'e yükseleceği aktarıldı.

Beyaz Saray

